原标题：前7月中美贸易额同比增四成 凸显两国经济高度互补

新华社北京8月26日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰26日表示，通过前7个月中美双边货物贸易额增长情况，可以看出两国经济具有高度互补性。

根据海关总署统计数据，按美元计，今年前7个月，中美双边货物贸易额同比增长40%，其中，中国自美进口同比增长50.4%，对美出口同比增长36.9%。

“这充分表明两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的利益。”高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说。

近日，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，对华关税和出口限制措施正削弱美国在全球的技术领导地位和市场份额。美多个商业团体集体呼吁拜登政府重启与中国贸易谈判并削减对华关税。

高峰表示，中方始终认为，美方加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济恢复。“扩大中美贸易合作，我们一直强调，双方应共同努力，创造氛围和条件，推动落实。”

他还表示，目前中美经贸团队保持正常沟通。

(责编：赵竹青、陈键)