前7月中美贸易额同比增四成 凸显两国经济高度互补
2021年08月27日08:11 | 来源：新华网
小字号
原标题：前7月中美贸易额同比增四成 凸显两国经济高度互补
新华社北京8月26日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰26日表示，通过前7个月中美双边货物贸易额增长情况，可以看出两国经济具有高度互补性。
根据海关总署统计数据，按美元计，今年前7个月，中美双边货物贸易额同比增长40%，其中，中国自美进口同比增长50.4%，对美出口同比增长36.9%。
“这充分表明两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的利益。”高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说。
近日，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，对华关税和出口限制措施正削弱美国在全球的技术领导地位和市场份额。美多个商业团体集体呼吁拜登政府重启与中国贸易谈判并削减对华关税。
高峰表示，中方始终认为，美方加征关税不利于中国，不利于美国，不利于世界经济恢复。“扩大中美贸易合作，我们一直强调，双方应共同努力，创造氛围和条件，推动落实。”
他还表示，目前中美经贸团队保持正常沟通。
(责编：赵竹青、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2021成都国际车展将于8月29日开幕 吸引130余个国内外汽车品牌参展
- 人民网北京8月26日电 （记者王连香）第二十四届成都国际汽车展览会(以下简称成都国际车展)将于8月29日-9月7日在中国西部国际博览城举行。本届展会以“潮动蓉城·乐驾不凡”为主题，吸引德系、美系、法系、日系、韩系及合资、自主等130余个国内外汽车品牌参展，展出车辆1500余辆。…
- 展现我国汽车产业发展现状 中国汽车产业发展年报发布
- 人民网北京8月26日电 （记者王连香）今日，《中国汽车产业发展年报（2021）》（以下简称《年报》）在京发布，《年报》共分为总括篇、汽车市场篇、汽车产业篇、行业管理篇和发展效益篇五个部分，充分运用大量数据和图表，客观展现2020年我国汽车产业发展现状，行业管理工作情况和成效。 《年报》发布会上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚、装备工业发展中心主任瞿国春、副主任郑贺悦、中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬、中国汽车工程研究院股份有限公司李开国董事长，中国汽车工业协会叶盛基副秘书长，中国汽车工程学会张旭明副秘书长，中国汽车技术研究中心有限公司吴志新副总经理，中国电动汽车百人会张永伟秘书长参加了发布仪式。…
相关新闻
- 评论
- 关注