原标题：打造“无人值守”的公共资源交易场所

“验证成功！”随着这声清脆的提示音，一位参与“2021年常州市天宁区精品街道综合提升工程”项目的评委在交易中心场地，用身份证通过自助机很快就完成了身份核验。随后，他根据专家休息室呼叫屏上的提示，顺利完成手机检测门安检，刷脸进入评标区，并按照走廊引导屏上显示的评标室信息，迅速找到了项目对应的评标室，全程没有中心工作人员引导，均由该评委独自“搞定”。这是交易场地智能管理系统在交易活动过程中实际应用的一个缩影，标志着常州市公共资源交易智能化、规范化管理水平又迈上了一个新台阶。

日前，常州市政务办下属常州市公共资源交易中心正式启用交易场地智能管理系统。去年起，常州市公共资源交易中心以打造“无人值守”交易场所为目标，在升级改造开评标场地设施过程中，引入物联网、人工智能等先进技术，运用交易场地智能管理系统这颗“数字大脑”，深度解构场内交易活动的每一个环节，将服务、设备、空间、时间进行解耦，按照交易活动实时状态最优匹配、动态组合，实现场内设施按不同场景进行智能联动。

“我们的交易场地智能管理系统，围绕场内交易活动，针对每个交易项目，均会自动建立相应的项目、人员、活动三张可视化卡片，由‘数字大脑’进行统筹协调、全程管控，有效改变了原有场地孤岛式、零散式管理模式。”市公共资源交易中心监督与信息处负责人在介绍时说道：“每张卡片上，不但可以集中展示关联信息，实时状态也能一目了然。同时，每张卡片的背后都蕴藏着独有的科技元素和技能，为集成化、高效化、智能化运营管理提供了有力的技术支撑。”

交易场地智能管理系统的上线应用意味着常州市公共资源交易向智能化、智慧化管理转型升级迈出重要一步，具有里程碑式的意义。常州市公共资源交易中心表示，下一步将以此为基础，逐步研发交易智库、智慧督办等智能管理功能模块，不断丰富和健全智能化、智慧化管理体系，努力推动全市公共资源交易事业高质量、可持续发展，积极助力常州打造更有吸引力的营商环境。

(责编：赵竹青、陈键)