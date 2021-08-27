崔国强

原标题：万米高空享受高速上网

8月20日上午，一架中国东方航空B777-300er宽体飞机从上海虹桥机场起飞，前往北京首都机场。

这是一个有些“特别”的航班。此次MU5101航班与国内其他搭载空中WIFI网络信号的航班不同，是中国首个搭载最新KU频段高通量卫星，可进行空中高速上网体验的商用航班。在此次航班飞行中，中国东方航空采用了亚太6D高通量通信卫星，结合项目合作伙伴提供的机载卫星通信解决方案，系统速度最高超过220Mbps。

亚太6D卫星是全球首颗针对卫星航空移动业务设计的高通量卫星，也是中国首颗主要采用KU频段通信的地球静止轨道高通量卫星，代表了中国地球静止轨道民商用通信卫星研制的最高水平。它共有90个不同尺寸和性能的点波束，针对航线的密集程度进行了航空定制化设计。

相对于传统卫星单个波束覆盖全境的方式，它可以实现在航线和业务的稠密地区使用小口径波束覆盖，业务稀疏地区使用大口径波束覆盖，为密集航线下每架飞机的带宽提供了充分保障，从而让用户体验感达到最优。

在这个航班上，参与了亚太6D卫星高速网络商用航班体验飞行的旅客们为能在万米高空享受高速上网纷纷点赞。“头一次体验高空在线追剧，这网速‘杠杠滴’”“顺利完成了今天的在线视频会议，点赞”“感觉和在家上网一样快”……

经国家相关业务主管部门批准，2014年7月23日，中国东航与中国电信联手打造的中国大陆首个卫星宽带空地互联商业测试航班圆满完成上海往返北京的飞行任务。彼时首飞的航班是利用亚太六号卫星，经KU频段传输的信号来实现空中宽带上网，揭开了空中互联网业务向民航旅客开放服务的序幕。此后，中国东航通过在空中互联网服务领域的持续探索，率先全机队完成了亚太6D卫星的星图配置及联调测试。

2020年，卫星互联网首次被纳入“新基建”范围。同年12月16日，中国东航与中国电信、均瑶集团携手成立了空地互联网络科技股份有限公司，进一步聚焦产品创新、技术创新、机制创新，开启市场化运营，助力数字化航空产业。

中国东航航线覆盖了全部国际远程航班及国内重点商务航线，其“空中互联”机队规模、航班数量、用户人数均实现了“中国第一、亚洲领先”。目前，中国东航已实际投入运行具备空地互联网服务能力机队规模达96架，其中包括行业内领先的A350、B787等明星机型，总计为约24万个航班800万人次旅客提供了空中互联网服务。

据介绍，中国东航将利用空中互联网不断满足旅客机上通信需求、社交需求、购物需求、娱乐需求、商务需求等，同时，将借助空中互联技术手段不断探索空中互联网对航空公司的数字化赋能，依托客舱场景、利用连接能力，加快推进空中互联网络升级、建设智慧客舱的步伐，从提供单一空中互联网络服务向一体化航空互联整体解决方案转型迈进。

(责编：赵超、陈键)