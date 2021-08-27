原标题：创业板注册制落地一周年 为实体经济发展注入新动能

8月24日，创业板改革并试点注册制实施一周年。一年来，创业板积极推动科技与资本深度融合，全力支持科技创新、服务“专精特新”、助力经济高质量发展，为加快构建更有活力、更有韧性的资本市场制度体系奠定了基础，为实体经济发展注入了新动能。

服务创新发展见实效

2020年4月，中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。8月24日，创业板改革并试点注册制落地实施，首批18家企业挂牌上市。创业板正式步入注册制时代，开启了不断自我更新、助力资本市场革新、服务实体经济创新的新纪元。一年来，创业板受理首发企业728家，涵盖50多个行业，新上市公司184家，上市公司总数突破1000家，创新属性鲜明，行业类型丰富，市场发展迅速，有力支持了战略性新兴产业、高新技术企业发展，为实体经济注入了新鲜血液。

创业板采用更加市场化、更为多元的发行上市条件，重点服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新业态、新模式深度融合。统计显示，创业板新一代信息技术、生物医药、新材料、高端装备行业上市公司占比近50%，涌现出一批拥有核心技术和创新能力的优质企业，产业集群效应显著。注册制下创业板新上市公司IPO合计融资1421亿元，总市值1.9万亿元，其中超8成为高新技术企业，“专精特新”中小企业28家。2020年业绩显示，新上市公司中超6成实现营业收入、净利润双增长，体现出较好的成长性和盈利能力。

注册制下，创业板企业创新能力突出，细分领域龙头公司崭露头角。统计显示，184家创业板注册制公司拥有核心专利技术约1.5万项，66家公司正在开展相关前沿领域研究，57家公司相关产品或技术属于原始创新或集成创新，125家公司的主要技术、产品属于国际或国内领先。

为企业发展注入活力

创业板设立多元化上市标准，简化发行条件，板块包容性和覆盖面进一步提升，为各类创新型企业提供高效便捷的融资支持。

中金公司成长企业投行部负责人龙亮认为，创业板注册制改革提高了审核效率和透明度，为众多具有成长性，拥有新技术、新业态、新模式的企业提供了直接融资的渠道，大大缓解了企业特别是中小企业的融资难问题。

数据显示，创业板有效发挥直接融资功能，为企业发展注入活力。截至今年8月20日，创业板1011家公司首发募集资金累计6595.52亿元，平均首发募集资金6.52亿元。同时，创业板为民营企业提供了便利的融资渠道，截至8月20日，注册制下创业板上市公司中，实际控制人为境内自然人的有159家，占比达87%。创业板还发挥平台优势，积极通过并购重组实现产业整合和转型升级。创业板改革并试点注册制实施以来，累计受理重大资产重组23家，实施完成8家，交易总额达42亿元。

随着改革配套措施的逐步落地，创业板进一步强化了服务创新驱动发展战略主平台作用。PE、VC等社会资本投资科技企业，支持科技创新的热情被有效激发出来，畅通了科技、资本与实体经济高水平循环，推动构建充满生机活力的创新资本生态体系。

为全面推进注册制改革打好基础

一年来，创业板改革并试点注册制的一系列制度创新经受住了市场检验，创业板发行承销、上市、交易、持续监管、退市、投资者保护等一系列基础制度的改革质效日渐显现。

在审核环节，探索智能审核，全面提高审核质效；在发行环节，以机构投资者为主体的询价、定价、配售机制初步建立，市场化程度不断提升；在交易环节，放宽涨跌幅限制，优化盘中临时停牌机制，建立“价格笼子”机制，市场博弈更加充分；在持续监管环节，小额快速再融资机制进一步优化，从受理到注册最快仅8天，审核效率与可预期性显著提高；在退市环节，2020年以来共对7家创业板公司作出终止上市决定，优胜劣汰机制逐步健全。

中信证券执行委员会委员马尧表示，创业板改革并试点注册制改革坚持市场化、法治化方向，进一步压实中介机构责任，强化了立体追责体系及市场法治建设，进一步优化了资本市场生态，为稳步全面推进注册制改革打牢基础。

一年来，创业板市场投资者结构持续改善，机构投资者占比稳步提升，境外投资者规模不断扩大，价值投资理念进一步普及深化。创业板流动性和交易活跃度进一步提升。改革落地以来创业板指数涨幅超20%，市场活力韧性进一步提升，充分展现境内外投资者对改革的高度认可。(本报记者 温源)

(责编：赵竹青、陈键)