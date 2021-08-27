崔国强

原标题：航空货运市场为何“火爆”

近日，中国南方航空货运有限公司获得《航空承运人运行合格证》，将着重为高端制造业、跨境电商以及生鲜、冷链等提供货机运力保障。南货航总经理张伟表示，粤港澳大湾区是我国最重要的航空货源地之一，南货航将为客户提供高质量的全球航空货运服务。

当前，航空货运市场特别是国际货运呈现出“火爆”发展态势，引来众多“掘金者”。

东方航空物流股份有限公司6月9日在上交所挂牌上市。东航物流总经理李九鹏表示，进口水果、生鲜逐渐受到消费者青睐，货品对运输时效性要求高，带动了产地直达解决方案业务发展。东航物流依托“海外直采+航空运输+分销渠道”服务链条打造国际生鲜合同物流，通过布局生鲜行业，投资冷链物流、冷链仓储等领域，构建集运输、产品、加工、冷链、仓储于一体的生鲜供应链生态圈。

圆通速递等民营物流企业也正在货运航空领域抓紧布局。圆通航空目前累计开通国内、国际航线100余条。圆通航空董事长苏秀锋表示，圆通航空2020年实现归母净利润2.16亿元，同比增长超200%。圆通航空已经新引进2架B767和7架B757全货机，新增运力将在今年下半年投入营运。

国家邮政局新闻办公室副主任阴志华表示，今年上半年，业内3家自有航空公司（EMS、圆通、顺丰）全货机数量增加近10架，西安—东京、成都—达卡、深圳—洛杉矶等近20条国际全货运航线密集开通，航空出海通道进一步完善。

上半年，我国航空货邮运输需求旺盛，共完成货邮运输量374.3万吨，同比增长24.6%。全货机运输保持较快增长，完成货邮运输量152.2万吨，较2019年同期大幅增长44.2%。

上半年航空货运实现快速增长，有多方面原因。

第一，受疫情影响，海陆运输相对受阻，国际航空货运市场需求放大。民航资深人士林智杰认为，由于运力供不应求，疫情紧急货运需求“井喷”，航空货运价格翻番，吸引资本和企业加大投入。

第二，扶持政策加速货运发展。2020年，国家发展改革委、民航局联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》，促进我国航空货运和物流业有序健康发展。广州民航职业技术学院副教授綦琦认为，航空货运市场主体将在相关政策扶持下迎来发展机遇期。

第三，产业升级引致需求增加。我国制造业向产业链中高端持续攀升，需要以高质量航空物流作为重要支撑。綦琦表示，有关产业重点领域发展得到了大力支持和保障，参与到相关产业国际分工越发深入，航空货运呈现出强劲需求。

民航局发展规划司副司长张清认为，航空货运的专业化、物流化发展趋势，对航空货运提出更高要求。下一步要全面提升航空货运设施使用效能，完善货运飞机引进政策，改善空域条件，培育航空货运企业，构建功能完善、衔接顺畅的航空货运设施布局和通达全球的航空货运网络体系。

“国际航空货运最终比拼的是有没有覆盖全球的航空货运网络、有多少吨公里的运能、能够在多长的时间把高价值货物运到国外。”林智杰认为。

北京交通大学交通运输学院民航系主任李艳华教授认为，我国大部分航空货运企业、机场货站等都建立了自己的货运信息系统，但缺乏统一的标准和接口，无法实现物流和信息流的同步，未能形成系统的运量、流向、货类的统计分析体系。下一步要加快航空货运智慧化信息平台建设，将航空货运服务链不同主体信息互为共享，上下游产业链互为开放，各参与方信息加强集成升级，提升我国航空货运的市场竞争力。

(责编：赵超、陈键)