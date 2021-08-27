原标题：助力乡村振兴，为农户增收护航

“感谢燕台供电所对乡镇光伏扶贫产业和乡村振兴的大力支持，今天我们特地赶来为你们送上锦旗表达我们的谢意……”8月24日，东光县伏祉光伏农业合作社的负责人邱连杰来到国网东光县供电公司燕台供电所，将一面写有“心系三农帮发展，情系乡村助振兴”的锦旗送到燕台所高所长手中。

光伏产业作为近几年来发展迅速的清洁能源，将国家“双碳”目标与乡村振兴有机融合，通过光伏自身优势让老百姓获得创收，通过产业投资带动乡村振兴。

在东油周村刘其峰的家里，投资12余万元的20千瓦屋顶式光伏设备已经产生收益。“当初投资只是着试试看的态度，现在看来收益很不错，村子里已经有不少家也准备安装了，对于我们农户来讲，这部分收益也是很可观的……”。看着暖暖的阳光照射到光伏模块上，刘其峰高兴地说。

在仓于村扶贫户的屋顶上，通过合作开发模式，由扶贫户出屋顶，每年固定收取房顶租赁费，扶贫户每年可得到约1200元收入，老百姓的增收是实实在在看得见的。不仅如此，在“合作开发”的过程中，由于户用光伏的建设需要屋顶有一定倾角，通过安装设备还帮助用户对屋顶进行了“平改坡”，屋顶防水、防热的功能都有大幅提升。

施工过程，东光公司燕台供电所主动帮助光伏并网施工，此外，燕台供电所定期对光伏发电用户进行发电量的筛查，通过筛查发电量明显减少的进行现场检查及时止损，截止目前已通过此类检查为发电用户挽回直接损失约6000kW/h，有效的提高了户用光伏发电的经济性和可靠率。（及鹏飞 苑杰）

(责编：赵竹青、陈键)