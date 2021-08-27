美国今年第二季度经济增长上调至6.6%
2021年08月27日08:17 | 来源：中国新闻网
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原标题：美国今年第二季度经济增长上调至6.6%
美国商务部当地时间26日公布修正数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长6.6%，较上月公布的首次预估数据上调0.1个百分点。
数据显示，第二季度，美国消费支出和非住宅类固定投资均较初值有所上调。其中，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长11.9%，较此前预估数据上调0.1个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定投资增长9.3%，较此前预估数据上调1.3个百分点。
尽管此次商务部在修正数据中上调第二季度经济增长至6.6%，但仍低于市场普遍预期。
美国商务部通常会对季度经济数据进行三次估算。今年第二季度经济数据修正终值将于9月30日公布。
对于第三季度经济，受德尔塔变异毒株导致疫情反弹影响，各机构分别下调预期。高盛将此前预期从9%下调至5.5%；富国银行预期由8.8%降至6.8%；穆迪分析预期由8.4%降至6.5%。
美联社援引穆迪分析首席经济学家马克·桑迪的话说，当前经济面临的最大风险仍是新冠疫情，如果疫情继续肆虐，将对经济前景带来负面影响。
另据美国劳工部当天公布数据显示，截至8月21日的一周，美国首次申请失业救济人数环比增加4000人至35.3万人。截至8月14日的一周，美国全国申请失业救济人数为286.2万人，环比减少3000人。(记者 沙晗汀)
(责编：赵竹青、陈键)
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