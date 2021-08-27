原标题：大学生科技创新赛事聚焦绿色建筑

8月24日，经过近两年的预选与筹备，第三届中国国际太阳能十项全能竞赛在张家口市张北县德胜村开赛。来自全球10个国家、29所高校的15支赛队正式集结，将在20天时间内搭建15栋以清洁能源为发电来源的绿色建筑。

全球顶级建筑名校，提供绿色建筑前沿解决方案

国际太阳能十项全能竞赛是一项享有太阳能“奥林匹克”和绿色住宅“世博会”双重美誉的全球顶级大学生科技创新赛事。每个团队设计并建造一栋以太阳能为唯一能源的高性能全尺寸房屋，参与包括建筑设计、工程设计、能源利用、可再生能源供热/制冷、室内环境、市场潜力在内的共十项指标评比。自2011年落户中国以来，大赛已在山西大同与山东德州成功举办两届。

第三届中国国际太阳能十项全能竞赛集结了包括清华大学、东南大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等在内的建筑与能源领域名校同时也包括美国加州大学伯克利分校、瑞士苏黎世联邦理工学院、英国拉夫堡大学、德国开姆尼茨工业大学在内的世界名校。各支赛队将高校在建筑、能源等领域的科技成果通过校内开发、校企合作的方式进行转化，并在参赛建筑中集中应用与展示。

在双碳政策，特别视绿色建筑相关政策的指导下，15支赛队联合全球200多家绿色建筑与能源领域企业与机构，结合光伏光伏建筑一体化、模块化、风光氢地热多能互补、发储用一体化零能耗社区、绿色循环零排放、智能家居、智慧互联等多个领域整合创新，打造适应养老、文旅、应急、城市更新与新农村建设等多样化应用场景的绿色建筑。

落地张家口，以绿色能源助力乡村振兴

本届竞赛场地位于张家口市张北县德胜村。张家口市作为国家级可再生能源示范区、首都水源汉阳功能区和生态环境支撑区与2022北京冬奥会的重要赛场，为本届竞赛提出“可持续发展、智慧互联与人居健康”的挑战。各赛队的设计作品也以新农村建设、冬奥服务、老龄化居住和草原文化为创意起点，结合可再生能源利用、近零能耗社区等技术，进行绿色建筑的在地化设计与应用。

德胜村正积极利用“光伏+农业”技术，进行乡村振兴的积极尝试，将光伏产业与传统两大产业支撑甜菜和马铃薯种植业相结合，大幅度提高农业生产效率，实现农民致富。大赛之后，15栋建筑将继续留在德胜村，深度服务乡村振兴。

各项活动同步启动，传播绿色发展新理念

本届竞赛开赛时间恰逢2021全国节能宣传周与全国低碳日活动。今年赛事的一大亮点，是通过包括清洁能源创业项目路演、新能源论坛、绿色生活方式展等活动的举办与对赛队宣传推广得分比重的强调，通过媒体、学生、企业与机构伙伴对绿色生活方式进行传播。从开赛之日起，大赛各官方媒体平台和每支赛队都通过微信、微博、B站等传播手段，对赛场情况、各赛队的技术亮点与赛事进程进行传播。

因为疫情原因，赛事的公众开放与展示时间或将推迟。届时，主办方将通过产业论坛、展会、青少年研学、赛队主题日、24小时离网居住体验、线上VR体验、绿色科技和未来生活展等方式，向大众传播绿色生活理念，倡导绿色人居，低碳生活。

(责编：赵竹青、陈键)