邹多为、王雨萧

原标题：涉案逾132亿元！5起增值税发票虚开骗税案曝光

设立“空壳公司”、签订虚假合同、虚设交易环节……国家税务总局26日曝光5起增值税发票虚开骗税案件，涉案总金额逾132亿元，涉案人员最高被判无期徒刑。

国家税务总局稽查局负责人表示，依法从严查处曝光相关典型案件，有效遏制了虚开骗税猖獗势头，有力维护了法治、公平的税收营商环境，让骗税、偷税、漏税、欠税的违法行为无所遁形。

“下一步，税务部门将联合有关部门持续加大对涉税违法行为的常态化打击力度，进一步保障国家税收安全，切实维护守法纳税人的合法权益。”该负责人说，对于重大涉税违法犯罪案件，相关部门将按照有关规定纳入企业和个人信用记录，共享至全国信用信息平台，推动建设公平有序的税收营商环境。

该负责人还表示，针对个别隐瞒高收入未如实申报纳税的人员，税务稽查部门正在进行立案检查。

5起增值税发票虚开骗税典型案件如下：

大连“5·03”案主犯被判处无期徒刑。2017年12月，辽宁大连市税警联合行动，成功破获“5·03”虚开增值税专用发票案。经查，犯罪团伙通过设立“空壳公司”的方式对外虚开增值税专用发票35217份，虚开金额达38.58亿元。2020年6月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处无期徒刑，其余13名涉案人员分别依法判处4年至15年不等的有期徒刑，并处罚金。

山东“11·28”案涉案金额达64.4亿余元。2018年11月，山东济南市税警协作打掉3个“暴力虚开”犯罪团伙，捣毁窝点5个，抓获犯罪嫌疑人10人。经查，犯罪团伙利用463户“空壳公司”，向全国30个省（区、市）的11000多家企业虚开增值税专用发票等2万余份，虚开金额达64.4亿余元。2020年10月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑10年6个月。

江西“黄金票”案通过票货分离虚开增值税专用发票2496份。2019年4月，江西吉安市税警协作打掉一个利用“黄金票”虚开团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，网上追逃1人。经查，该团伙伪造生产假象、拉长资金链条掩盖虚开轨迹，通过票货分离的方式，向9个省25户企业虚开增值税专用发票2496份，虚开金额达25.49亿元。2021年5月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑15年。

广西“7·31”案伪造虚假“劳务合同”作案。2019年7月，广西桂林市税警协作成功打掉一虚开发票犯罪团伙，捣毁窝点1个。经查，犯罪团伙在没有提供真实劳务派遣服务的情况下，通过签订虚假的“劳务合同”和“劳务派遣合同”，虚构劳务派遣业务，虚开增值税普通发票501份，虚开金额8041万元。2021年1月，该案4名犯罪嫌疑人因犯虚开发票罪，分别被判处1年6个月至2年6个月不等的有期徒刑，并处罚金。

安徽破获废旧物资虚开增值税发票案。2019年6月，安徽池州市税警成功破获铜陵某公司池州分公司虚开发票案。经查，该公司虚设交易环节，虚开增值税专用发票1764份、普通发票22份，虚开金额达3.68亿元。2021年1月，该案主犯因犯虚开增值税专用发票罪和虚开发票罪被判处有期徒刑12年，并处罚金。

(责编：赵超、陈键)