原标题：A股主要股指全线回落 沪指险守3500点

新华社上海8月26日电（记者潘清）暂别近期持续反弹，26日A股主要股指全线回落。上证综指勉强守住3500点整数位，深市两大股指跌幅分别接近或超过2%，科创50指数大跌近3%。

当日上证综指以接近全天最高点的3537.31点小幅低开，此后缓步下行，盘中3500点失而复得。尾盘沪指勉强守住3500点整数位，报3501.66点，较前一交易日跌38.72点，跌幅为1.09%。

深证成指收报14415.46点，跌282.04点，跌幅达到1.92%。创业板指数跌2.51%，收报3264.45点。科创50指数继续表现疲弱，大跌2.95%，收报1497.34点。

沪深两市约2800只个股收跌，明显多于上涨数量。科创板迎来新股N悦安，首日涨幅超过520%。

行业板块同样跌多涨少。白酒、农业、黄酒、医疗保健板块跌幅靠前。机床设备、钢铁、煤炭板块涨幅领先。

沪深两市分别成交6224亿元和7519亿元，总量超过1.37万亿元，较前一交易日有所放大。

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