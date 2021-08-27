张鑫

原标题：奶茶店为何提示 “2小时内饮用完毕”

近日，上海市消保委对“奶茶多久喝完”这个问题较起真来——购买不同品牌的4款不同口味的现制茶饮（统称“奶茶”），请专业机构检测奶茶里的菌落总数数量及变化情况。

据了解，上海市消保委选购的4款奶茶口味分别是霸气葡萄玉油柑、波霸奶茶、奥利奥蛋糕奶茶和燕麦奶杨枝甘露。送达后当场喝掉一半左右，然后请上海市营养食品质量监督检验站检测奶茶里的菌落总数数量及变化情况。

测试结果显示，在喝过的4杯奶茶中，随着时间的推移，燕麦奶杨枝甘露的菌落总数增长速度最快。2个小时后的菌落总数为3300CFU/mL，4小时后达到6.5万CFU/mL，6小时后达到12万CFU/mL（注：CFU为菌落形成单位，指单位体积中的细菌群落总数）。

在菌落总数绝对值上，用料相对复杂的奥利奥蛋糕奶茶、波霸奶茶的数值更高。奥利奥蛋糕奶茶4小时的菌落总数达到了29万CFU/mL，6小时达到61万CFU/mL；波霸奶茶4小时菌落总数达到35万 CFU/mL，6小时达到38万CFU/mL。测试也发现，用料相对清淡的饮品菌落总数相对少一些。

上海市消保委也对“未开封奶茶的保存时间是否更长一些”的问题进行了测试。结果显示，即使没有开封的奶茶，菌落总数也随着时间推移成倍增长。比如，未开封的奥利奥蛋糕奶茶2小时菌落总数达到4.8万CFU/mL，4小时达到15万CFU/mL，6小时达到23万CFU/mL；燕麦奶杨枝甘露菌落总数仍旧增长速度最快，2个小时总数为2700CFU/mL，4小时达到8.1万CFU/mL，6小时达到9.5万CFU/mL。

在上海市消保委本次所做的测试中，测试时间均按奶茶送达时间计算，存储环境则为常规办公环境，室温26℃。

同时，来自权威检测机构的信息显示，上海对现制现售奶茶的监管非常严格。奶茶制作完成后的菌落总数非常低，符合食品安全要求。

上海市消保委重点提醒，奶茶包装上写的“请于2小时内饮用”是从奶茶制作完成时开始计算，而不是从送达时间开始计算的。大家还得注意奶茶的制作时间，一般来说，外卖送奶茶会有30至50分钟的时间差。文/本报记者 张鑫

(责编：赵超、陈键)