程婕统筹/余美英

原标题：银行“伪净值”理财产品将受严格监管

2021年是资管新规过渡期延长后的最后一年，目前距离过渡期结束只剩下四个月时间，银行理财市场的净值化转型已进入冲刺阶段。业内人士普遍认为，在新的银行理财估值要求下，银行理财产品的净值波动肯定会变大，投资者应该有一定心理准备。此外，银行为迎合投资者“求稳”的心态，可能会降低高波动资产的投资，从而影响产品收益率。

银行理财产品净值波动将变大

最近市场传来银行理财产品估值被加强监管的消息。据报道，监管部门已要求六大行在今年年底过渡期结束后，不得再存续或新发以摊余成本计量的定期开放式理财产品；对于理财产品2021年9月1日之后新增投资资产，均应优先使用市值法进行公允价值计量，暂不允许对除未上市企业股权外的资产采用成本法估值。对于已适用成本法估值的理财产品存量资产，应于2021年10月底前完成整改。

业内人士认为，银行理财产品估值方法转换后，理财产品的底层资产估值将真正随市值波动，银行理财产品的净值波动将变大，会更像债券型基金，银行理财产品很可能降低高波动资产的投资，导致理财产品的收益率有所下降。

有银行专业人士预计，在新的估值要求下，银行理财产品很可能主动下调高波动性资产的配置比例，运营目标往公募基金的货币产品靠拢，但这肯定会影响到产品的收益率。目前，主流货币基金的7日年化收益率在2％~2.4％之间波动，而类似的银行现金类理财产品收益率明显高于这一水平，不少都超过3%。

“伪净值”产品将受到严格监管

资管新规发布后，保本型银行理财产品已逐渐退出历史舞台，越来越多的银行理财产品已经像基金那样净值化了，但不少投资者心里依然存有银行理财产品“刚性兑付”的幻想。

多名银行业内人士告诉北京青年报记者，为了迎合市场和投资者，有些银行理财产品明修“净值”栈道、暗度“保本”陈仓，实质上是披着“净值”外衣的“伪净值”产品。目前看，不少银行理财产品的净值波动性明显较小，甚至没有，这主要是通过对部分资产实施摊余成本法或成本计价来计算的。一旦产品的成本法计价受到限制，银行理财产品的低波动性可能受到挑战。

据了解，2021年以来，在理财产品进行净值化转型期间，监管除了着重加强对理财业务的存量整改，对增量的净值型产品也进行了检查。7月13日，首次有银行因为“净值型理财产品估值方法使用不准确”收到银保监会的罚单。

招商证券研报指出，银行理财估值不规范的现象普遍存在，摊余成本法估值有被滥用之嫌。这有悖于资管新规公允价值计量的原则，也不利于银行彻底打破刚性兑付。摊余成本估值理财产品规模大幅增长也容易积累风险，不利于银行体系的稳健经营。研报认为，参照公募基金做法，尽量采用市值法估值应是大势所趋。

六大行净值化改造进展存差异

日前，银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2021年上）》（下称《报告》）显示，2021年上半年，银行理财产品净值化进程有序推进。截至6月底，净值型理财产品存续规模20.39万亿元，占比79.03%，较年初和去年同期分别提高11.75和23.90个百分点。但是，大型银行的净值化改造还有较大空间。Wind数据显示，目前6大国有行合计存续产品达6733只，其中净值型产品数量为1378只，占比为20.47%，比例并不高。可见在监管要求下，6大行剩余近5000多只理财产品向净值化转型有望加快。

具体来看，目前建行存续产品数量最多，达2326只，其净值型产品占比仅有5.37%。而净值型产品占比最高的为工行，共有1443只产品，净值型产品已达859只，占比超过50%。这表明，六大行之间在净值化改造的进展方面也存在很大差异。

数据显示，从投资资产来看，截至2021年6月末，银行理财投资的资产约28.66万亿；其中，债券19.29万亿，非标3.75万亿，银行存款2.77万亿，权益类1.17万亿。银行理财持有的债券里面，利率债(政策性金融债、铁道债汇金债为主)1.76万亿，同业存单3.0万亿，银行资本工具约3万亿，其他信用债合计11.5万亿。

业内人士普遍认为，在新的银行理财估值要求下，银行理财产品的净值波动肯定会变大，投资者应该有一定心理准备。此外，银行为迎合投资者“求稳”的心态，可能会降低高波动资产的投资，从而影响产品收益率。文/本报记者 程婕 统筹/余美英

(责编：赵超、陈键)