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原标题：服贸会首次设置供应链及商务服务专题展

记者26日从2021年中国国际服务贸易交易会专题媒体通气会上了解到，本届服贸会新增供应链及商务服务专题展，作为大会的8个行业专题展之一。2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至9月7日在北京举办。

北京市商务局副局长蔡小军表示，供应链服务展区已经吸引超过180家供应链和商务服务企业及相关机构线上、线下参展，招展率已达到100%。32家行业龙头企业机构已确定线下参展，展区内世界500强及行业龙头企业占比56%。

据了解，供应链及商务服务专题展充分利用数字云平台、移动互联等手段，依托服贸会主网站和App平台，运用5G直播、3D虚拟展台等新技术，通过微信、微博等开展丰富多样的线上服务，为展商和观众打造数字化和智能化的服贸会参展参会新体验。线下展区将设置现场洽谈专区，以便供需双方完成交易匹配。

据了解，展区规划为“1+4”模式，“1”是北京建设国际消费中心城市主题展区，“4”是生活服务供应链、生产制造供应链、商务服务展区、综合供应链展区。同时，“2021北京消费季·国际时尚节”将于9月3日在首钢园时尚地标三高炉前启幕。

(责编：赵超、陈键)