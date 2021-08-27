我国将于近期正式发布新增国家电商示范基地名单
2021年08月27日08:31 | 来源：新华网
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原标题：我国将于近期正式发布新增国家电商示范基地名单
商务部新闻发言人高峰26日表示，商务部正在公示新增16家国家电子商务示范基地，将根据公示结果及时正式发布。
高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示。这是商务部推进国家电子商务示范基地高质量发展的工作之一。
近年来，我国电子商务保持快速增长态势。目前，全国共有127家国家电子商务示范基地，基地在孵化培育中小微企业、促进业态模式创新和传统产业转型升级、带动创业就业、促进乡村振兴等方面发挥了重要作用。
高峰介绍说，截至2020年底，全国127家基地共入驻电商企业7.35万家，同比增长12.9%；正在孵化的电商企业1万余家；从业人员超过151万，其中吸纳农民工就业9.76万余人，超九成示范基地开展了电商扶贫工作。2020年，基地电商企业获得投融资总额417亿元；开展电商培训75万人次；电子商务交易总额达到6.37万亿元，同比增长13.3%。
谈及下一步工作，高峰表示，商务部将支持示范基地间交流合作，实现不同区域、不同省份资源共享、优势互补、协同发展；支持和引导示范基地向农村地区延伸，加快补齐设施不足和服务短板，助力优质农特产品开发和农产品上行；还将支持具备条件的示范基地“走出去”，通过在境外拓展业务，与跨境电商平台和企业合作，提升国际贸易便利化水平，促进传统外贸转型升级。
(责编：赵超、陈键)
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