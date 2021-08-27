中欧班列“东通道”进出境班列突破3000列
2021年08月27日08:31 | 来源：新华网
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原标题：中欧班列“东通道”进出境班列突破3000列
记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至8月25日，今年经中欧班列东部通道满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列累计开行3037列、发送货物291186标箱，同比分别增长35.5%、44.6%。
今年以来，经满洲里站进出境的中欧班列开行2714列、发送货物262010标箱，同比分别增长27%、36.3%；经绥芬河站进出境的中欧班列开行323列、发送货物29176标箱，同比分别增长207.6%、218.7%。
自2013年中欧班列经由满洲里口岸开行以来，满洲里口岸进出境中欧班列呈持续快速增长态势。今年以来，满洲里站已连续5个月单月开行中欧班列超300列，较去年提前45天突破2000列大关。
黑龙江省最大对俄口岸绥芬河口岸今年7月份创下中欧班列单月开行61列的历史最高纪录，连续15个月同比实现两位数增长，年内首次突破300列大关。
今年以来，中欧班列经满洲里和绥芬河口岸返程重箱率达100%，经满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列运行线超过50条，通达10余个国家，主要集货地覆盖天津、长沙、广州等60个城市。返程货物中，来自俄罗斯的板材和糖果、来自波兰的五金和汽配等产品已实现成列运营。
值得注意的是，今年以来，黑龙江省始发的中欧班列达58列，同比增长61%，货物出口至俄罗斯、波兰、德国等地，其中本地货源占比50.5%。
(责编：赵超、陈键)
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