赵婷婷

原标题：环球度假区所有区域均需受邀进入

随着北京地铁“环球度假区站”投入使用，不少网友热议是否可以坐地铁去环球度假区尝鲜打卡？昨天，北京青年报记者就此向北京环球度假区求证后获悉，正式开园之前，无论是北京环球影城主题公园、北京环球城市大道，还是环球影城大酒店、诺金度假酒店，都需要受邀持票方可进入，没票游客即使到达附近也无法进入这些区域。

环球度假区可同时提供上万个停车位

昨天，随着北京地铁“环球度假区站”投入使用，北京环球度假区交通出行服务日臻完善。北京环球度假区发布的交通出行指南显示，目前已有包括连接火车站、机场的两条地铁线路，直通及围绕北京市区的两条高速公路，方便本地游客出行的两条公交线路，以及可容纳万余车辆同时泊车的停车设施，可为北京环球度假区的到访游客提供便捷的出行体验。

其中，北京地铁“环球度假区站”为北京环球度假区配套建设项目，与北京地铁七号线和八通线相连接，前往北京环球度假区的游客可选择乘坐地铁在该站下车。

北京环球度假区位于北京市通州区，毗邻东六环和京哈高速。目前，京哈高速“田家府站”及六环路“张家湾北站”两个出口也已启用，“自驾族”及选择乘坐出租车、网约车、旅游专线巴士、旅游大巴的游客，可选择在该出口驶出进入北京环球度假区。公交方面，游客可选择589路和T116路两条公交线路抵达北京环球度假区。此外，周边游客可以沿北京环球度假区景观水系南岸的步行道徒步到达北京环球城市大道。

停车区包含477个充电桩

为保障开园后的平稳运营，北京环球度假区建有三个大型停车区域，可供上万辆汽车同时停放。停车区域在建设之初便将便利性纳入设计考量，采用“快速停车”设计停车车位，避免车辆“倒车入库”，从而节省游客的停车时间。其中，北京环球度假区停车楼共计6层，配备6540个停车位，为目前北京市最大的单体停车楼。紧邻停车楼建有地面停车场，可提供2772个停车位。除此之外，北京环球度假区还专门开辟了拥有1447个停车位的备用停车场，以满足内部压力测试及试运行期间客流极高峰日的停车需求。

为满足游客多样化的停车需求，北京环球度假区提供不同价位、不同种类的停车服务。其中，选择普通停车或优享停车服务的游客，可在停车楼收费广场缴费后驶入停车区域，在每日营业时间内享受不限时服务。优享停车区域位于停车楼内最靠近北京环球城市大道人行连桥的区域，游客在停车后可尽早开启探索之旅。

此外，为了方便电动车辆、残疾人车辆的停车需求，停车楼地下一层安装有477个充电桩，地上二层设有192个残疾人车位，其中残疾人车位可供残障人士免费使用。游客还可将车辆停放在拥有326个停车位、距离北京环球影城主题公园正门最近的代客泊车停车场，该停车场位于北京环球城市大道入口西侧，游客抵达后只需将钥匙交给泊车员，即可开启探索之旅，费用将在取车时进行支付。

将利用智能管理平台实时疏导客流

除私家车停车区域外，北京环球度假区在紧邻北京环球城市大道的人行枢纽处，还建有公交枢纽、出租车上落客区域及大巴停车场。其中，旅游大巴停车区域设有209个车位，车辆可享受进场30分钟内免费上落客服务。北京环球度假区为乘坐网约车的游客及私家车临时接送客设置了专门的上落客区，距离人行枢纽安检区仅50米，车辆可在此区域免费享受上落客服务。此外，北京环球度假区还专门在停车楼一层西侧区域设立私家自行车及共享单车停放区，满足“骑行族”的停车需求。

“我们坚持从建设国际一流主题公园度假区的高标准出发，不仅配备完善的交通及停车设施，更将以优质的服务来提升游客体验。”北京国际度假区有限公司主题公园和度假区管理分公司总裁兼总经理苗乐文表示，未来，北京环球度假区将利用交通智能管理平台实现实时客流监测，运用多种方式进行高峰时期客流疏导，以保障北京环球度假区平稳有序运行。“随着配套交通、停车设施的投入使用及不断完善，北京环球度假区将为全球游客呈现一个品质与体验俱佳的主题公园度假目的地。”

北京环球度假区提醒市民，虽然地铁等交通设施都可抵达度假区，但在内部压力测试及试运行期间，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道及两家度假酒店——环球影城大酒店、诺金度假酒店都仅对受邀客人开放，没票的游客将无法进入这些区域。

亮点

三大专属景区亮相北京环球度假区

本报讯（记者 赵婷婷）北京环球度假区为中国游客量身打造了三大专属景区，“功夫熊猫”主题景区、“变形金刚”主题景区以及全球首个未来水世界专属景区。北京青年报记者昨天在环球度假区看到，这三大景区均已开放测试，且在园区内人气极高。

目前，北京环球度假区内众多景点正在进行开园前的各项测试。功夫熊猫盖世之地主题景区是全球首个以“功夫熊猫”为主题的景区，作为环球主题公园中规模最大的一处建筑，景区以全室内景点打造，其中智慧仙桃树通过灯光、色彩、材料等多种艺术手段，搭配360度光雕投影技术，实现了桃树在春、夏、秋、冬四季不断更替的神奇转变。

在世界上首个以“变形金刚”为主题打造的变形金刚基地景区里，坐落着北京环球度假区最大、最刺激的过山车——霸天虎过山车。它其实是由一个名叫“驰斯达”的变形金刚化身而来，速度是它的最大特点：可以在4.5秒内从静止状态加速至时速104千米！游客可以在极速的突进和金属齿轮的爆鸣中，感受不断变快的心跳。

在全球首个未来水世界专属景区，一场惊险的特技表演将游客带入了一场身临其境的冒险之中，零距离感受扣人心弦的水上终极对决。在这里，游客不仅可以一览水上摩托特技、极速俯冲、枪林弹雨、震撼爆破，还可以欣赏到极具感官刺激的飞机坠毁。据悉，这也是未来水世界首次以景区的形式亮相，除特技表演之外，这里还有独特的主题餐饮娱乐体验。

据北京环球度假区介绍，正式开园后，游客在北京环球影城主题公园内游玩时，还将发现更多惊喜，如之前成功打造了超人气电影《功夫熊猫》的梦工场团队，此次也特意为功夫熊猫盖世之地主题景区设计了全新的动画角色——海狸大师、白蚁大师和啄木鸟大师，游客可以与它们近距离互动。这些专属北京环球度假区的体验让北京环球度假区有了区别其他度假区的“身份标签”，曾经游览过其他环球度假区的游客在这里同样可以获得一段难忘的旅程。

“我们将以丰富多样的产品和高品质服务，共同打造符合各年龄段游客的沉浸式非凡体验。”北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文介绍，度假区共包含七大主题景区、37处骑乘娱乐设施及地标景点、24场娱乐演出、80家餐饮及30家零售门店。为了打造真实沉浸的体验，最大程度立体还原电影场景，北京环球度假区运用了大量前沿科技，为每一个主题景区打造了全球领先的新奇探险。

在北京环球度假区开园之际，度假区会通过手机应用程序，覆盖游客旅程的每一个环节，为游客带来多场景线上线下一体化的智能服务。不仅如此，针对疫情常态化下运营的可能性，北京环球度假区将推进实行线上提前预订入园，强化流量管理，通过客流统计系统实时监测度假区范围内的人流情况，向游客提供安全舒适的主题公园游园体验。

文并摄/本报记者 赵婷婷

(责编：罗知之、陈键)