人民网北京8月27日电 （赵超）工信部官网近日发布了《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1808号（工交邮电类307号）提案答复的函》，答复了全国政协委员李彦宏关于加快自动驾驶商用和智能交通普及，让老百姓出行更绿色便捷，实现碳达峰目标的提案。

工信部表示，当前，汽车生产使用方式正在发生颠覆性变革，产品形态由单纯交通工具向具备自动驾驶功能的移动储能单元和数据中心扩展，应用场景丰富，市场潜力巨大。

为此，主管部门积极采取有效措施，加快建立智能网联汽车标准体系，不断完善相关政策法规，营造良好产业发展环境。

据介绍，工信部会同国家标准委于2017年底发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》，明确分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系的任务目标。截至目前，已先后开展50多项国家和行业标准制定工作，其中6项已正式发布、12项正在履行报批程序、30多项正在制定，并启动了20多项标准预研项目。

在答复函中，工信部明确，“下一步，我部将进一步完善智能网联汽车、车联网标准体系，推进重点和急需标准的制定实施，推动相关部门完善法律法规，优化产业发展政策环境，加快智能网联汽车产业发展。”

工信部提出，将鼓励企业加大自动驾驶汽车及关键软硬零部件研发创新。

据悉，主管部门高度重视智能网联汽车共性技术创新和产业化发展，主要开展了以下工作：一是搭建协同攻关平台。批准建设国家智能网联汽车创新中心，按照“公司+联盟”模式，汇聚整车、关键电子部件等上下游企业，搭建跨行业跨领域的协同创新平台。二是加强技术创新。积极利用产业基础再造和制造业高质量发展专项等渠道，支持智能网联汽车整车、新一代自动驾驶平台等产业链协同创新项目，通过整机带动、应用牵引促进共性技术研发创新，加速产业化发展进程。

工信部表示，下一步，将继续坚持“单车智能+网联赋能”发展战略，加大网联基础设施建设力度，加快道路基础设施升级改造，营造良好的网联化发展环境。

答复函中指出，在推动智能网联汽车产业发展过程中，工信部不断完善相关政策措施，加速产业化发展进程。下一步，将继续推进车联网在典型地区、典型场景大规模试验和商用部署，创新探索运营模式与商业模式，逐步形成可复制、可推广的建设与发展模式，助力实现碳达峰目标。

据了解，2018年4月12日，工信部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，全国26个省(市)出台管理细则，开放3200多公里测试道路；长沙、上海、北京等地开展自动驾驶出租车、无人集卡载人载物示范应用。北京、河北等地加大工作力度，支持测试示范企业采取多种收费方式，探索可行商业模式，为智能网联汽车商业化运营奠定基础。

今年8月，工信部近日印发了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，要求加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。《意见》从加强数据和网络安全管理、规范软件在线升级、加强产品管理、保障措施等方面提出11项具体意见。

同期，工信部联合国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部共同发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》，旨在规范汽车数据处理活动，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用，倡导汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”“默认不收集”“精度范围适用”“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。规定自2021年10月1日起施。

(责编：赵超、吕骞)