王安

党的十九届五中全会提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。科技企业作为科技创新主体，积极牵头整合集聚创新资源，促进产学研深度融合，对加速提升我国产业基础能力和产业链现代化水平具有重要意义。

科技企业要成为创新主体，要具备突出的核心技术能力和强大的集成创新能力。成立于2006年的中广核研究院有限公司（以下称：研究院），作为国内最大的核电建设运营企业——中国广核集团最核心的科技创新平台，是践行核能科技创新的“国家队”之一，从2011年起，相继承接“华龙一号”自主三代核电技术、先进核能、先进核燃料等重大战略科研专项，承担76项国家重点科研及关键核心技术攻关项目，已建成5个国家级研发中心和技术中心。

科技企业作为创新主体，要发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用。研究院面向国际科技前沿，聚焦“先进堆型和核燃料研发”，打造核心能力建设方法论，围绕16个重要专业领域，从“专业、技术、平台、人才、软件、数据”六个维度系统分析能力差距，建立核心能力图谱，明确核心能力建设路径，形成需建设的能力子项142项并扎实推进，不断补强能力短板。

科技企业确立创新主体地位，要牵头构建由高校和科研院所支撑、各创新主体相互作用的创新联合体，发展高效强大的共性技术供给体系。研究院联合中国科学院、中国工程物理研究院、哈工大、中山大学等高校科研院所，以及百余家装备制造企业，全力打造政用产学研生态圈，着力形成创新产业新格局。通过联合研发、联合实验室、共建院士工作站，创新产业联盟、创新数据链，形成投资方、科研单位“风险共担、利益共享”的科研成果转化分享机制，以科研成果实现新业务孵化、合作经营，推动产业链科技进步和协同发展。

科技企业发挥创新主体作用，要彻底打通关卡，破解实现技术突破、产品制造、市场模式、产业发展“一条龙”转化的瓶颈。研究院坚持系统观念，推进重点项目协同和研发活动一体化，以打造科研攻坚型组织为目标，形成“6+4+X”专业构架，按照“专业主建、项目主战”职责，做实科研“项目制”运作，确保核心科研任务高效推进。从科研管理制度上做好科技创新保障，理顺科研投入方式方法，创新科研经费使用和管理，全面做好科研项目资源保障。建立健全分类考核体系，破除体制机制障碍，充分利用考核“指挥棒”的作用，提高科技成果转移转化成效。

研究院强化落实国企三年改革行动计划，协同推动多项管理改进措施，切实提升科技创新效能。一是积极推进精益研发、知识管理等平台建设，不断提升研发信息化、数字化、智能化水平；二是大力推进科研资产管理、知识产权管理专项工作，积极盘活有形资产和无形资产，加强科研资产利用效率，提升科研成果转化价值；三是通过推进“员心”工程，聚焦员工“急难愁盼”开展工作，消除科研人员后顾之忧；四是结合科研团队年纪轻、学历高、思想活跃的特点，以品牌建设为抓手，积极为青年科技人才搭建干事、创业、成长、成就的平台，营造鼓励创新、包容创新的良好氛围。

研究院全体干部职工心怀“国之大者”，坚持“四个面向”，弘扬伟大建党精神，发扬核工业“严慎细实”的工作作风，自觉履行高水平科技自立自强的使命担当，加快突破“卡脖子”关键技术，全力提升我国核能产业基础能力，努力成为支撑国家战略科技的一支重要力量。

（作者系中广核研究院有限公司党委书记、总经理）

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