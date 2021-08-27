人民网北京8月27日电 （记者杜燕飞）近年来，国家外汇管理局以金融市场双向开放为重点，不断深化外汇领域改革开放，提升跨境贸易投资自由化便利化水平，更好服务实体经济发展，取得明显成效。

“贸易外汇收支便利化试点后，我们可以通过电子化渠道向试点银行报送相关资料，每月可以节省6天单据整理时间。同时银行凭汇款指令仅需5分钟就为我们办理了1笔付汇，大大节约了我们往返银行的脚底成本，提升了企业资金周转效率。”谈到贸易外汇收支便利化试点带来的便利，某机电企业有关负责人连连称赞。

记者梳理，早在2019年，国家外汇管理局发布了12项跨境贸易投资便利化措施，出台了贸易收支便利化试点政策，发布精简业务办理的流程与材料，赋予审慎合规、信用优良的银行与企业更多自主权，引导市场形成“企业越诚信、手续越便利”“银行越合规、审核越自主”的良性循环。

今年以来，国家外汇管理局进一步优化贸易收支便利化试点实施方案，允许非关联企业服务贸易代垫分摊费用直接在银行办理，将退汇和离岸转手买卖纳入实施优化单证审核的业务范畴。截至目前，试点范围已扩大至全国24个地区。

今年7月初，国家外汇管理局联合税务总局发布补充公告，便利“一次备案，多次付汇”，进一步扩大免于税务备案范围，拓宽网上办理渠道，进一步提升对外付汇便利水平。

目前，全国已办理22万笔网上核验，惠及企业逾4万家。部分银行将网银与税务备案核验系统连接，企业可通过网银发起服务贸易付汇申请，真正实现“足不出户”办理业务，节约了时间成本。

值得注意的是，今年7月国务院办公厅印发的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》指出，新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。要便捷贸易支付结算管理，深化贸易外汇收支便利化试点。

业内人士认为，与传统贸易相比，贸易新业态多元的市场主体、高频的线上交易模式，对高效便捷的金融服务有着更大的需求。因此，要采取多项措施，进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平，深化贸易外汇收支便利化试点，更好的服务实体经济发展。

“下一步要扩大贸易收支便利化试点范围。现在一些地区在试点支持离岸贸易、跨境电商、市场采购等贸易新业态的跨境收支。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英此前在国新办举行的新闻发布会上表示。

同时，为进一步提升跨境投融资便利化水平，国家外汇管理局还持续推进资本项目收入支付便利化试点。

据了解，资本项目收入支付便利化试点具有“网上办、免材料、到账快”的优势。试点企业将资本项目收入用于境内支付时，由试点银行按照审慎监管原则办理，无需事前逐笔提供真实性证明材料，企业通过线上提交结申请只需几分钟，银行端完成业务操作大约20分钟，全流程耗时不超过半小时。银行端线上化实现了提交支付指令、系统自动纠错提示、款项划转、事后抽查、留档等功能，节省了银行柜面人员二次录入信息的重复性操作，在减轻工作量的同时大大降低了操作风险。

“太省事了。以前办理业务光是准备发票、合同等资料就需要1天时间，现在凭支付命令函即可办理，半小时搞定了。”广州某电子商务有限公司相关人员在办理完资本项目收入支付便利化业务后说。

国家外汇管理局局长潘功胜此前在第十三届陆家嘴论坛上表示，部分创新型企业特别是中小微创新型企业，成长初期净资产规模较小，跨境融资额度上限较低，为此，国家外汇管理局在北京中关村、上海自贸区等地区开展了外债便利化试点，赋予符合条件的高新技术企业一个自主借用外债的便利化额度。

一系列举措取得了良好的市场效果。以北京为例，北京外汇管理部发布的数据显示，截至目前，北京多家银行已线上办理资本项目收入支付便利化业务超2万笔，惠京百余家科创企业。

“外汇局系统各单位要以外汇领域高质量改革开放激发新发展活力，坚决守住不发生系统性金融风险底线。”国家外汇管理局20日召开的党组（扩大）会议上再次强调，坚持金融服务实体经济，稳妥有序推进资本项目高水平开放，不断提升跨境贸易投资自由化便利化水平。积极支持外贸新业态新模式发展，拓展跨境金融区块链服务平台应用场景，助力小微企业和民营企业更好开展跨境贸易和投融资活动。

(责编：赵竹青、吕骞)