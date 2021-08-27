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多重政策叠加利好 我国网络安全产业全面提速

2021年08月27日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者毕磊）随着我国推进网络安全立法、完善相关制度建设，网络安全行业规模也日益扩大。根据工信部今年编制的《网络安全产业高质量发展三年行动计划》，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。在2500亿市场的加持下，中国网络安全产业正迎来全面提速发展。

近日，在2021北京网络安全大会上，工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏会上透露，在国家政策推动与支持下，我国网络安全产业快速发展，2015年以来产业规模年均增速超15%，远高于9%的全球平均水平。数字经济时代，网络安全已经成为护航经济发展、保障社会安全的重要基石。

刘烈宏表示，网络安全产业呈现三大发展亮点。首先，网络安全产业规模快速增长。2020年产业规模超过了1700亿元，较2015年翻了一翻，年均增速超过15%，远高于9%的全球平均的水平。其次，技术创新能力明显提升。5G安全、工业互联网安全、数据安全等一批关键技术取得突破，企业实力不断增强，企业投融资并购活跃，相关上市企业已经有20余家，总市值超过5000亿元。第三，产业聚集发展加速。北京、湖南、长沙、国家网络安全产业园相继成立，聚焦重点安全企业的超过300家，产业集聚效益持续放大。

专家预测，未来十年网安行业将保持25%以上的增速，十年后我国网安市场规模将超过1.4万亿元，头部网安企业将迎来巨大发展机遇。未来仍需进一步加强网安产业生态建设、提升全球协同创新能力，推动网安产业再上新台阶、加强中国在全球网络安全领域的话语权。

产业规模持续扩大的同时，如何进一步做到网安生态融合发展，成为行业关注的焦点。

中国电子信息产业集团党组书记董事长芮晓武告诉记者，要加快产业融合发展，应大力推动可信计算技术融入先进的计算架构，为实现信息系统网络安全提供坚实底座；还要力促网络安全防护融入信息系统建设。

关于如何做到网安生态融合发展，刘宏烈也提出三点建议：一是要积极鼓励龙头企业带动中小企业，促进产业链上下协同发展，强化安全能力整体输出，打好网络安全“团体赛”；二是促进资本对网络安全支持，助力优质企业快速成长；三是加强产教协同、强化高水平网络安全人才建设，鼓励通过竞赛演练多种形式选才育才，加快推动形成市场化的网络安全能力评价机制，培育公平竞争的市场环境。

海量的数据一方面为社会带来了便捷和效率，另一方面给企业经营者带来了无限责任：传统社会中，交易或服务完成后企业的责任即解除，DT（Data Technology）时代由于数据存储并转变为资产，企业的责任无法终结。甚至企业的数据安全直接成为国家安全的一部分，网络攻击破坏企业经营已成高频事件。

奇安信集团董事长齐向东指出，数据成为重要资产，各国对于数据主权的争夺越来越激烈，直接影响国家安全和国际关系。高级持续性威胁、数据窃取等事件频发，网络勒索已成数字世界的“流行病”，针对关键信息基础设施数字化系统的攻击愈演愈烈，危害经济社会稳定运行。他认为，经营安全是对网络安全的动态掌控，只有让安全能力动起来，不断循环升级，才能破解复杂难题。要做到经营安全，首先要让安全能力与日俱增，保护复杂系统和复杂交易。安全没有性价比，安全“一失万无”，要用足够的资源，来满足我们对安全无限的需求；要用专业高效的安全运营服务，来抵御复杂的网络攻击。

十三届全国政协社会和法制委员会副主任、公安部原副部长、中国友谊促进会理事长陈智敏指出，数据是网络安全的生命线，没有数据安全，就没有网络空间安全，没有网络信息安全，也没有网络信息基础设施的安全。切实保护好数据安全，不仅要加强政策、监管、法律的统筹协调，还需要从理论上法律上进一步解决数据权属问题。

(责编：赵竹青、吕骞)

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