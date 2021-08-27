人民网北京8月27日电 （申佳平）据国家统计局今日公布的数据显示，2021年7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%，比2019年同期增长39.2%，两年平均增长18.0%（以2019年同期数为基数，采用几何平均方法计算），比6月份加快2.3个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，这表明随着国民经济持续稳定恢复，工业生产总体稳定，企业经营状况继续改善，利润保持平稳增长。

朱虹具体指出，7月份工业企业效益状况主要呈现以下特点：

一是六成行业利润同比增长，超七成行业盈利规模超过疫情前水平。7月份，在41个工业大类行业中，有25个行业实现利润同比增长（或扭亏为盈），占61.0%，其中，有18个行业利润实现两位数及以上增长。与2019年同期相比，有31个行业实现利润增长，占75.6%，其中，有22个行业利润两年平均增速比6月份加快（或由负转正）。

二是采矿业、原材料制造业利润增速有所加快。7月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，增速均比6月份加快；两年平均分别增长34.1%、31.6%，明显高于规模以上工业平均水平，对工业利润增长的带动作用增强。从行业看，在市场需求持续向好、大宗商品价格总体高位运行、企业销售较快增长以及同期基数较低等因素共同作用下，油气开采、石油加工、煤炭、化工行业利润同比分别增长3.84倍、2.16倍、2.11倍、1.07倍，均比6月份有所加快。

三是高技术制造业利润保持快速增长。7月份，高技术制造业利润同比增长37.9%，拉动规模以上工业利润增长6.2个百分点；两年平均增长37.2%，比6月份加快5.7个百分点，比规模以上工业平均水平高19.2个百分点。其中，受新冠疫苗、防疫抗疫产品需求旺盛等因素带动，医药制造业利润同比增长1.10倍，保持快速增长势头；两年平均增长61.4%，比6月份加快7.7个百分点。受通信及液晶显示产品市场需求较好、产品利润率提升等因素推动，电子及通信设备制造业利润同比增长37.8%，比6月份加快5.6个百分点；两年平均增长33.7%，加快9.5个百分点。

四是消费品制造业盈利持续恢复。7月份，消费品制造业利润同比增长18.6%，延续稳定恢复态势；两年平均增长17.6%，比6月份加快1.3个百分点。其中，受产品价格回升、同期利润基数较低等因素推动，化纤行业利润同比增长3.71倍，增速较上月大幅加快；受益于市场需求逐步恢复、投资收益增加等因素，家具、纺织、酒饮料行业利润同比分别增长41.9%、13.0%、11.2%，继续保持恢复势头。

五是单位费用保持下降，盈利能力同比提高。7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.41元。今年以来，减税降费政策成效持续显现，工业企业单位费用保持同比下降趋势，有利于企业盈利状况改善。7月份，规模以上工业企业营业收入利润率为6.94%，同比提高0.19个百分点。

六是资金使用效率继续提升，经营状况有所改善。7月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数同比减少2.1天，应收账款平均回收期同比减少4.8天。企业资产负债率为56.3%，同比下降0.4个百分点，比6月末下降0.2个百分点。企业亏损面为21.4%，同比和比6月份分别缩小1.3和1.1个百分点。

朱虹表示，总体来看，7月份规模以上工业企业利润保持平稳增长态势，但要看到，工业企业效益改善的不平衡性不确定性仍然存在。一是国外疫情持续演变，7月下旬以来国内部分地区出现散发疫情叠加汛情，工业企业效益继续稳定恢复面临考验。二是大宗商品价格总体高位运行，企业成本上升压力逐步显现，尤其是中下游小微企业盈利空间不断受到挤压。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，做好大宗商品保供稳价工作，助力企业纾困解难，强化科技创新，提高产业链供应链韧性，不断推动工业经济高质量发展。

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