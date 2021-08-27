人民网北京8月27日电 （申佳平） 据国家统计局今日发布的数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，比2019年1-7月份增长44.6%，两年平均增长20.2%。

具体来看，1-7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15837.1亿元，同比增长1.02倍；股份制企业实现利润总额34871.1亿元，增长62.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额13330.5亿元，增长46.0%；私营企业实现利润总额14267.6亿元，增长40.2%。

1-7月份，采矿业实现利润总额4811.1亿元，同比增长1.45倍；制造业实现利润总额41374.7亿元，增长56.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3053.7亿元，增长5.4%。

1-7月份，在41个工业大类行业中，36个行业利润总额同比增长，2个行业扭亏为盈，1个行业持平，2个行业下降。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长2.67倍，有色金属冶炼和压延加工业增长2.00倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.82倍，化学原料和化学制品制造业增长1.62倍，煤炭开采和洗选业增长1.28倍，计算机、通信和其他电子设备制造业增长43.2%，电气机械和器材制造业增长30.2%，通用设备制造业增长25.7%，非金属矿物制品业增长21.0%，汽车制造业增长19.7%，专用设备制造业增长17.7%，纺织业增长4.2%，农副食品加工业增长0.7%，电力、热力生产和供应业下降2.8%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。

1-7月份，规模以上工业企业实现营业收入69.48万亿元，同比增长25.6%；发生营业成本58.11万亿元，增长24.4%；营业收入利润率为7.09%，同比提高1.43个百分点。

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