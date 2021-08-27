人民网北京8月27日电 （记者王震）财政部网站27日公布2021年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，上半年国民经济稳中加固、稳中向好，在此基础上，财政收入呈现恢复性增长，民生等重点领域支出得到有力保障，预算执行情况总体良好，统筹保障能力不断增强。

全国各地财政收入普遍回升 税收基本恢复或超过疫情前水平

数据显示，上半年，全国一般公共预算收入117116亿元，同比增长21.8%，比2019年同期增长8.6%，其中，中央一般公共预算收入54624亿元，同比增长23.2%，与2019年同期相比增长5.9%；地方一般公共预算本级收入62492亿元，同比增长20.6%，与2019年同期相比增长11.1%。全国各地财政收入普遍回升，东部、中部、西部、东北地区财政收入与2019年同期相比分别增长12.5%、9.1%、10.2%、4.1%。

经济恢复拉动税收收入较快增长，主体税种和多数行业税收基本恢复或明显超过疫情前水平。全国税收收入100461亿元，同比增长22.5%，与2019年同期相比增长8.7%。国内增值税、国内消费税、企业所得税、进口环节税收分别增长22.5%、12.8%、17.7%、27.6%，与2019年同期相比，分别增长5%、2.6%、9.2%、7.1%。扎实执行各项降费政策，加大各类涉企违规收费整治力度，降费政策得到有效落实。

“三保”等重点支出增长较快 非急需非刚性支出大幅压减

上半年，全国一般公共预算支出121676亿元，同比增长4.5%，保持了较强的支出力度。其中，中央部门落实带头过紧日子的要求，大幅压减非急需非刚性支出，中央一般公共预算本级支出同比下降6.9%，扣除部分支出拨付时间比去年有所延后因素影响后下降2.4%；地方一般公共预算支出同比增长6.4%。

财政支出压一般、保重点，全国财政“三保”等重点支出增长较快，基本民生支出得到较好保障。教育、住房保障、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长10.1%、15.1%、8.2%、3.8%。截至7月15日，中央预算内投资预算下达4705亿元，为预算的77.1%，相关部门加强沟通衔接，推动项目尽快形成实物工作量。

全面落实政府过紧日子要求 财政资源更好用在刀刃上

继续将过紧日子作为预算编制的基本方针，坚持以收定支、量入为出，把严把紧预算支出关口。大幅压减非急需非刚性支出，大力精简会议、培训、论坛、庆典等公务活动，从严从紧核定“三公”经费预算，腾出更多宝贵的财政资源用于改善基本民生等重点领域。硬化预算执行约束，严格执行全国人大批准的预算，严禁无预算、超预算拨款。加强对地方的督促指导，督促地方厉行勤俭节约，从严编制预算，严格执行各项经费开支标准，可开可不开的会坚决不开，可办可不办的培训坚决不办，对可暂缓实施的项目及时调整用途，对可统筹整合的资金加强捆绑使用，切实提高财政资金配置效率。

(责编：王震、吕骞)