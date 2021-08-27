人民网北京8月27日电 （记者王震）财政部网站27日公布2021年上半年中国财政政策执行情况报告。上半年，财政部坚持完善政府债务管理机制，开好“前门”、严堵“后门”，抓实防范化解地方政府债务风险，切实发挥政府规范举债对宏观经济平稳运行的促进作用。下一步，将精准实施宏观政策，提升积极财政政策效能，加快下半年预算支出和地方政府债券发行进度。

国债发行任务顺利完成 不再发行抗疫特别国债

按照党中央、国务院决策部署，2021年不再发行抗疫特别国债。财政部统筹谋划政府债券发行工作，合理控制国债发行规模和节奏，顺利完成2021年上半年国债发行任务，市场运行总体平稳。上半年实际发行国债28169亿元，同比增长10.8%，其中记账式国债和储蓄国债分别发行26882亿元和1287亿元，为满足中央财政筹资需要提供坚实保障。

专项债券规模适度减少 保持对重点项目支持力度

鉴于2020年已发行的专项债券规模较大，政策效应在2021年仍会持续释放，今年安排新增地方政府专项债务限额3.65万亿元，较上年减少1000亿元。综合考虑跨周期政策设计和调节需要，结合项目准备情况，科学安排新增专项债券额度下达和发行节奏，保持对重点项目支持力度。上半年，累计发行专项债券10143亿元。经初步汇总，其中新增专项债券约一半投向交通基础设施、市政和产业园区领域重大项目；约3成投向保障性安居工程以及卫生健康、教育、养老、文化旅游等社会事业领域重大项目；约2成投向农林水利、能源、城乡冷链物流等领域重大项目，较好保障了地方合理融资需求，加快补齐医疗卫生等民生领域短板，更好服务国家战略。

此外，政府举债融资机制不断完善，一是不断完善国债发行机制；二是合理确定新增债务限额；三是健全地方政府债务项目和资金管理机制；四是进一步做好地方政府债券发行工作；五是抓实化解地方政府隐性债务风险工作。财政部表示，下一步将精准实施宏观政策，提升积极财政政策效能，加快下半年预算支出和地方政府债券发行进度，聚焦支持实体经济和促进就业，进一步激发市场主体动力活力。

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