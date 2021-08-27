人民网北京8月27日电 （记者杨虞波罗）今日，在国务院新闻办举行的发布会上，商务部副部长王炳南、北京市人民政府副市长杨晋柏、北京市商务局局长闫立刚介绍了中国服务贸易发展和2021服贸会筹备工作的进展情况。

进一步扩大服务领域对外开放

推动服务贸易加快复苏增长

王炳南表示，服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型展会和交易平台。今年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年和全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，在全球疫情形势依然严峻复杂、国内疫情形势仍有反复的背景下，如期举办2021年服贸会具有特殊的重要意义，彰显了我国推动高水平开放的信心决心，体现了我国支持全球抗疫合作、推动世界经济贸易复苏的大国担当。

王炳南谈到，当前，我国超大规模市场优势进一步强化。今年上半年我国服务业增加值达到了29.6万亿元，占国内生产总值比重从去年的54.5%提升到了55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大的产业支撑。举办服贸会将更好地促进国内国际双循环，激活服务贸易增长动能，助力加快构建新发展格局。

此外，我国连续4年缩减了外资准入负面清单，出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，我国在原有加入世贸组织承诺开放100个服务部门的基础上，新增承诺了22个服务部门，中国开放的大门越开越大。服贸会将聚焦服务业和服务贸易，凝聚各方促进服务贸易开放发展的共识，以务实行动创造开放发展的新机遇。

当前，各国依然面临着抗疫情、稳经济的艰巨任务，同时远程服务、非接触经济等快速发展，为世界经济注入了新的活力。服贸会充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的企业交流和洽谈，帮助企业多方面开拓商机，对冲疫情影响，充分展现经济数字化、网络化、智能化发展的巨大潜力。

展会领域和规模进一步拓展

国际化水平进一步提升

杨晋柏谈到，2021年服贸会主题是“数字开启未来，服务促进发展”，在国家会议中心和首钢园区举办。9月2日开幕，9月7日闭幕，共设置了重要活动、论坛和会议、展览展示、推介洽谈、成果发布、边会等六类活动。围绕科技创新、“两区”建设、数字经济、夜间经济等，为展客商设置了18条考察线路。

杨晋柏表示，展览展示继续涵盖了上届服贸会所设置的文化服务、金融服务、教育服务、体育服务等领域，并结合服务贸易发展的热点趋势，新增了供应链及商务服务、健康卫生服务、工程咨询与建筑服务等专题，论坛会议的议题更是涵盖了服务贸易十二大领域。展览面积比去年增加了2万平方米，线下参展企业比上届增长6%。在展台搭建中贯彻绿色环保理念，使用低碳化、可重复使用的新型材料，力行绿色低碳办会理念。

2021年服贸会，153个国家和地区的1万余家企业注册线上线下参展参会，比上届增加了5个国家。国际化率、世界500强占比均超过上届水平，吸引了更多境外国家和地区的境外及驻华机构线上或线下办展办会，国际参与度进一步提升，服贸会的“朋友圈”越来越大。

此外，2021年服贸会设置了“数字开启未来，服务促进发展”大会主题，首次设置数字服务专区，举办“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”“2021数字贸易发展论坛”等15场相关论坛会议。

加强疫情防控

增设疫情防控工作协调组

闫立刚谈到，为了做好服贸会疫情防控和医疗保障工作，服贸会组委会成立了疫情防控工作协调组，执委会设置了疫情防控和医疗保障组。建立动态风险评估机制，组织公共卫生专家持续开展疫情风险评估，研究制定疫情防控工作方案和应急预案，制定不同人员疫情防控指引，有针对性地提出防控措施。

在疫苗接种方面，按照无禁忌症者“应接尽接”原则，所有人员均应全程接种疫苗，未全程接种者原则上不得参加现场活动。

在流行病学史筛查和健康监测方面，做好参展参会人员的流行病学史筛查和健康监测，鉴于德尔塔变异株已经成为目前疫情流行的最主要毒株，将流行病学史筛查时间由会前14天延长到会前的21天，未排除感染风险者不得参会。

在核酸检测方面，参加峰会的所有人员须提供会前24小时内核酸检测阴性证明方可参会；全程参加9月3日至7日服贸会的工作人员，须提供会前48小时内核酸检测阴性证明方可参会，9月5日还将加做一次核酸检测。所有京外嘉宾和工作人员须提供进京前48小时内核酸检测阴性证明方可参会。

在人员管理方面，要求所有人员参展参会期间全程佩戴口罩。做好会展活动期间的人流管控，实行分时段预约、分层分类参观。在利用人脸识别、轨迹追踪等技防手段的基础上，在展馆内安排专人引导疏散人流，降低人员聚集风险。

在场地管理方面，强化“人物同防”，场馆入口处测温验码，加强通风消毒，对展馆、会场、门把手、水龙头、电梯、卫生间等重点部位，进行环境监测核酸检测，每2天覆盖一次，确保活动环境的卫生安全。

在医疗保障服务方面，在国家会议中心和首钢园区设置医疗防疫点，统筹市区两级医疗卫生资源，做好活动期间的医疗保障和应急转运工作。在活动期间，各个场馆和会场，我们还将安排防疫防控的巡检员，检查提醒各项防控措施的落实到位。

在社会面防控方面，坚持开展重点行业、重点人群、重点场景、重点区域核酸检测。加强医院院感和发热门诊管理，强化社区卫生服务中心、诊所、乡镇卫生院等基层医疗机构疫情防控“哨点”作用。继续抓好健康宣教，引导公众树立常态化防控意识，坚持佩戴口罩、不扎堆、少聚集。

(责编：杨虞波罗、章斐然)