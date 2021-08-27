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商务部加强县域商业建设：到2025年实现100%的乡镇有商贸中心

2021年08月27日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （赵竹青）商务部流通发展司最近组织编制了《县域商业建设指南（征求意见稿）》，并公开征求意见。征求意见稿明确了一系列约束性指标，推动县域消费环境实现较大改观。这些指标包括：到2025年，要实现100%的乡镇有商贸中心；扩大农村电商覆盖面，对具备条件的行政村实现村村通快递；县域电商快递共同配送率达到50%等。

《县域商业建设指南（征求意见稿）》确定了“十四五”期间县域商业体系建设的基本框架、功能要求、实施路径和重点工作，目标是到2025年，建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础，分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。

今年4月，国务院召开常务会议，部署了县域商业建设行动的主要目标：到2025年，在具备条件的地区，基本实现县县有连锁商超和物流配送中心，乡镇有商贸中心、村村通快递，年均新增农村商（店）100万家。

6月，商务部、国家发展改革委、农业农村部等17部门印发《关于加强县域商业体系建设 促进农村消费的意见》，为加强县域商业体系建设、推动农村消费提质扩容注入强劲动能。

(责编：赵竹青、吕骞)

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