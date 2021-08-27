人民网记者 王连香

今日，据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-7月，汽车制造业完成营业收入同比保持较快增长，增速比上半年继续回落。2021年1-7月，汽车制造业完成营业收入49069.9亿元，同比增长20.7%，增速比上半年回落7.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.1%。

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基接受人民网记者采访时表示，“经过多年沉淀和不断创新，中国品牌汽车持续向上发展。”叶盛基介绍，“特别是在新兴领域——新能源和智能网联方面，形成了先发优势和竞争优势。涌现出多个中高端品牌汽车，得到了越来越多的消费者青睐。”

根据上半年汽车产销形势变化，中国汽车工业协会产业研究部预计全年汽车销量有望达到2700万辆，同比增长6.7%。其中，新能源汽车销量有望达到240万辆，同比增长76%。

“中国品牌汽车取得了长足发展和良好成效，市场占有率稳步提升，国内商用车市场占据绝对优势，乘用车市场份额保持在40%左右。”叶盛基说，“我国汽车市场产销规模持续全球第一，但与国际领先企业品牌相比，中国品牌汽车在品牌培育能力、品牌影响力、品牌竞争力等方面仍然存在差距。”

此前，中国汽车工业协会数据显示，今年二季度汽车产业景气指数为ACI为74，较上季度小幅降低1点，但仍然处于黄灯区。具体来看，汽车产业一致合成指数比上一季度降低1.27点，本季度汽车产业运行较上一季度小幅回落；先行合成指数比上一季度降低2.13点，表明未来汽车产业运行存在一定的下行压力。

针对目前存在的困难和挑战，叶盛基介绍，“一是中国品牌产品竞争力有待进一步提高；二是汽车企业掌握核心技术目前尚且不足；三是品牌价值、产品价格比较偏低；四是溢价能力相对较低；五是在国际化发展方面还有待努力。”

在如何推动中国品牌汽车向上发展方面，叶盛基建议，“要进一步强化关键技术、核心技术攻关，增强研发投入，不断提升技术水平和产品质量，以科技创新和信息化赋能，打造中国汽车品牌。加快实现产品高端化突破，不断推动产品电动化、智能化、网联化、数据化、低碳化转型和升级，推进中国品牌汽车升级和持续向上发展。”

日前，《中国汽车产业发展年报》中也指出，汽车产业需迎难而上、危中寻机，紧紧抓住新一轮汽车产业变革重要机遇，要坚持目标导向和问题导向相结合，强化企业主体地位，关键核心技术自立自强。

“要抓住电动化、智能化、数字化转型机遇期，发挥先发优势和竞争优势，加快中国汽车品牌汽车全球化发展步伐。”叶盛基补充，“中国品牌汽车要从整体阵营竞争格局的视角考量，充分发挥企业集团联合作战优势，抱团协作，携手促进中国品牌汽车整体向上发展。还要做好中国汽车品牌的宣传，讲好中国汽车品牌的故事，展示中国汽车品牌的新发展、新成就。总体来提升中国汽车品牌影响力、品牌竞争力，助力中国品牌汽车向上发展。”

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