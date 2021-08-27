国家外汇管理局：7月外汇市场总计成交21.32万亿元人民币
2021年08月27日17:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，7月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.32万亿元人民币（等值3.29万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.10万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交18.22万亿元人民币（等值2.81万亿美元）；即期市场累计成交8.21万亿元人民币（等值1.27万亿美元），衍生品市场累计成交13.11万亿元人民币（等值2.02万亿美元）。
2021年1-7月，中国外汇市场累计成交133.95万亿元人民币（等值20.70万亿美元）。
经记者梳理，6月中国外汇市场总计成交20.33万亿元人民币（等值3.16万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.39万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交16.93万亿元人民币（等值2.64万亿美元）；即期市场累计成交8.23万亿元人民币（等值1.28万亿美元），衍生品市场累计成交12.10万亿元人民币（等值1.88万亿美元）。
(责编：罗知之、吕骞)
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