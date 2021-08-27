人民网北京8月27日电（记者栗翘楚）8月27日，国美控股集团发布倡议，聚焦推动“家·生活”消费升级、推动行业高质量发展、共建集约开放的零售新生态等方向，面向合作伙伴、流通业主等提出多项具体倡议。

其倡议中提出，家生活消费正日益发展成为更大规模、更高品质、更具潜力的高成长市场。通过将线上和线下、虚拟与实体、到网到店到家的场景融合贯通，将家用、家电、家居、家装、家服务的供应链和服务体系聚合并延伸，实现以高品质、真低价、好服务满足广大家庭全场景、全品类、全服务、全生命周期的消费需求，切实提升消费者的幸福感、获得感和安全感。

当前，高质量发展正成为各行业转型升级的主旋律。随着居民消费升级和市场消费潜力持续挖掘，如何更好地满足社会消费需求，成为消费行业特别是零售业亟待思考的命题。

2017年，国美提出家生活战略，向以家为核心的解决方案提供商和服务商转型，从电器经营为主向“家·生活”新版图扩张迈出第一步。近年来，国美加速全链路打通，推动全场景覆盖，从家电品类商品逐步向家居、家装、家服务等领域拓展。

国美在此次发布的倡议中也提出，通过打通“线上线下”覆盖“到网、到店、到家”的消费全场景，打造链路更短、结构更优的开放供应链，打磨视频导购、准时达物流和管家服务，让厂商获得集约专业的零售服务，将线上线下两套成本降至一套，切实帮助厂商降本增效提质增收，助力自身和伙伴实现高质量经营。

近年来，技术的变革迭代持续重塑消费业态，随着大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术的快速发展，商旅文体等跨界融合正成为新的消费动力。今年上半年，全国社会消费品零售总额同比增长23.0%，网上零售额同比增长23.2%，两年平均增长15.0%。市场销售的稳步恢复，也带给了零售行业新的机遇。

据悉，今年以来，国美在平台化、供应链、娱乐化三个方面重点发力，在家电与家用端，国美凭借其线上平台实现了50万+SKU全覆盖，构建了除家电以外的食品酒水、服饰鞋包、家居家装、日用百货、母婴玩具、美妆个护六大类目采购平台。同时，国美发力智慧家装新物种，在“打扮家”平台，BIM虚拟建模技术能够快速勾勒装修效果图，再通过整合物料供应商、设计团队、施工团队等全链路环节，打造了“分段式装修平台”。

此外，共建集约开放的零售新生态，也成为此次倡议的重要一环。国美表示，秉持“开放、共享”理念，国美将在半年内分期分批推出共享共建平台：将国美打造的“线上、线下、供应链、物流/服务、大数据/云”这些关键资源和能力，以统一的技术平台、开放的合作模式和规范的运营体系，向有需求的各方市场伙伴开放接入，与各方会员互通积分互换，将贯通“人、货、场”的零售基础设施、全量资源池和全套服务工具包，与各方全面共享。

同时，将场景化体验、娱乐化营销、社交化分享融入销售消费全程。全方位助力缺场景、缺供应链、缺运营服务、缺技术工具、缺营销创新的生产商、经销商、社会机构和广大劳动者，不做重复的建设和投入，发挥各自差异化的资源能力优势，快速低成本地打造起自主可控的经营新主场，共享共建集约开放的零售新生态。

业内分析认为，随着产业链、供应端与需求端之间的边界逐步打通，国美与各方的跨界联合或将加速赋能零售行业转型发展，而此次发布的倡议，则体现出国美“家·生活”战略的思路日益清晰，服务中国家庭美好生活的构想更为明确。

(责编：张文婷、吕骞)