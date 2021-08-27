人民网北京8月27日电 （记者车柯蒙）8月26日晚间，中国核电发布了2021年半年度报告，报告期内，公司累计商运发电量872.38亿千瓦时，较去年同期增长27.46%；实现营业收入297.73亿元，同比增长24.64%；归属于上市公司股东的净利润44.74亿元，同比大涨46.23%。总体看，公司核心业务稳健增长，经营业绩再创新高。

把握发展机遇 加快推进核能建设

据有关机构测定，国内核电运营市场预计在2025年将达到2,419.3亿元，装机容量有望达到7,000万千瓦——核电行业正在迎来巨大的增长空间。

公开资料显示，中国核电目前共拥有投入商业运行的控股核电机组24台，总装机容量达2,250.9万千瓦，约占据了全国商运核电机组的42.25%；控股在建核电机组6台，装机容量625.80万千瓦；控股核准核电机组2台，装机容量254.80万千瓦。2021年上半年，公司核电机组发电量总计为828.84亿千瓦时，约占全国运行核电机组发电量的42.48%。

中国核电半年报显示，公司目前众多核能开发及工程建设项目均在积极有序地推进中。今年5月，中国核电田湾项目在中俄两国元首见证下正式开工；“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5号核电机组于1月30日正式投入商业运行；6号机组于6月23日完成热试相关试验，计划年内投运；田湾核电6号核电机组于6月2日具备商运条件，标志着田湾三期工程全面建成；漳州1号、2号机组处于土建安装阶段，工程进展有序推进；海南小堆项目也顺利取得建造许可证，并于7月13日开工建设。

开拓敏捷端新产业 积极探索新业态

中国核电表示，在核电业务之外，公司还于今年1月完成了对中核汇能的全资收购，其清洁能源版图也由此得到进一步扩张。

中国核电在半年报中披露，其2021年上半年新能源在运装机容量达603.694万千瓦，控股在建项目装机容量109万千瓦，新能源发电量43.54亿千瓦时，实现同比增长236.67%；其中光伏与风电发电量分别实现了204.94%与279.51%的同比大幅提升，新的业绩增长空间正在逐步显现。

在风、光、地热等新能源业务大幅提升的同时，中国核电对业务创新也早有布局。其在半年报中指出，公司目前正在大力开拓敏捷端新产业，积极探索发展新业态。

据悉，中国核电在8月初曾召开敏捷端新产业专题会议，会上明确了敏捷端新产业作为公司主业的定位，并列入公司“十四五”发展规划。

中国核电表示，“十四五”期间，公司计划运行电力装机容量5,600万千瓦，同时非核清洁能源板块发展为百亿级产业，敏捷清洁技术产业也将取得突破发展。一方面坚持聚焦主业，在核能开发项目上积极推进，提质增效；另一方面不断拓展风、光、地热等非核业清洁能源业务，并大力开拓敏捷端新业态新赛道。

(责编：张文婷、吕骞)