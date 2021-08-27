8月26日，我爱我家集团（以下简称我爱我家）发布2021年度半年报：营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长55.86%和840.20%。

半年报显示，“数字爱家”战略推动了面向客户的互联网产品群、面向直营业务的核心业务数字化产品群（CBS、CBS V+、CBS NH等）以及面向加盟的数字化产品群（i+产品群）的三大产品群合力，提升了业务质量；推动了客户流量获取能力、成交转化能力持续提升；同时促进了全覆盖居住功能服务系统（ULFS）整合前端、中端、后端推动业务整体效率的提升。

历经数年的集中建设，我爱我家新一代二手、新房核心系统CBS V+、CBS NH 2.0完成集中建设期，进入推广期和持续迭代优化通道。二手CBS完成了2.0向3.0的升级，实现了二手作业、管理全面线上化、移动化、三端无缝衔接以及多业务联动，包括打通普租和相寓系统和数据，真带看、房源维护作业标准、流程和作业工具线上化，支持合同、协议、资金存管电子签，开通了客户、业主自助服务中心。同时，智能AI外呼、人脸识别、电子签名、电子发票、语音质检、OCR图像识别等数字化创新技术手段成功嵌入业务场景，为进一步提高作业效率和提升用户体验提供了更广阔的前景。

2021年上半年VR拍摄量累计新增27.5万套，各主要城市新增二手房源VR拍摄率均超过90%，当前全网VR房源（含新房、二手房、租房）覆盖率达到53%。在效果方面，VR房源套均页面浏览量约为非VR房流量的2倍，套均带看量为非VR房源的3倍以上。2020年起，公司基础设施——i+SaaS系统加速建设。该系统加速业务微服务的拆分，引入容器化编排技术，蓝绿部署架构等改造提升运维部署效能，支持加盟城市的数量和用量的快速增长。截止到2021年上半年，共投产上线了7个城市，门店618家，经纪人用户3600人。

我爱我家相关负责人表示，集团的数字化建设不仅仅是将线下门店的办公线上化，产业与互联网的深度融合将催生全新的商业模式，房地产经纪行业也不例外。公司所追求的模式既具备传统封闭价值链模式下的价值聚焦性和能力专业性，又具备数字化交易模式下的边界开放性和资源社会性，从而在传统价值链模式的基础上实现多样和迭代，在数字化交易模式的基础上实现对参与方的深度锁定，即“我爱我家式的产业赋能模式”。未来，公司将继续加码开放的数字化建设，实现真正的客户导向、将数字化技术真正渗透到价值创造与交易的全流程、通过开放边界的参与方来实现系统的多样性和迭代，推动房地产经纪行业在产业互联网发展道路上加速前进。

(责编：曹淼、李源)