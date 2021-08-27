8月27日，中国工商银行（以下简称工行）举行2021年中期业绩发布会。工行行长廖林表示，今年上半年，工行主要指标好于预期、优于同期。他从“稳、进、好、新”四个方面介绍了工行上半年的经营情况。

一是从经营指标看，稳的基础加固。在合理让利实体经济、夯实资产质量的基础上，上半年全行的营业收入、拨备前利润、净利润分别超过4000亿元、3000亿元和1600亿元，同比分别增长6%、5.7%和9.8%。不良贷款率比上年末下降4BP，拨备覆盖率提高11.29个百分点。

二是从服务实体看，进的力度加大。上半年各项贷款新增近1.4万亿元，债券投资净增3000多亿元。普惠型小微贷款比年初增幅超40%，超额完成监管要求；绿色贷款余额突破2万亿元，国家重点支持的高新技术领域贷款余额突破1万亿元。

三是从风险管控看，好的态势在延续。全行持续加强“全面、全球、全员、全程、全额、全新”的“六全”风险管理体系建设，“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”，按照“未雨绸缪、见微知著、亡羊补牢、举一反三”要求，落实落细各项风控措施，全力抓好存量和增量、传统和非传统风险的防范化解，确保各类风险总体可控。贷款逾期额、逾期率、剪刀差等指标好转。

四是从转型创新看，新的动能在增强。全行数字化转型进一步加快，金融惠民利民便民水平不断提高。全球机构网络持续完善，合资理财公司获批筹建，更多新的增长极正加快形成。

廖林表示，今年是工商银行新规划起步之年，全行将不断提升金融服务的适应性、竞争力和普惠性，统筹发展和安全，全面推进“四大布局”，在服务经济社会高质量发展中推进自身高质量发展，加快建设现代金融企业。

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