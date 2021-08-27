8月26日，海信视像信芯微公司发布消息，由信芯微公司研发的8K 120Hz超高清画质芯片已通过并完成验证测试阶段，下一阶段将根据电视整机上市节奏开始量产出货。

海信相关负责人表示，传统液晶电视最初的卖点是“屏”，互联网智能电视更重要的是“芯”。在2021AWE展会上，海信在现场设置了自研芯片展示专区。此前，海信研发成功了4K 120Hz超高清画质引擎芯片，并不断迭代，在2020年推出了4K叠屏及画质提升芯片，是支持5000分区以上MiniLED直下式背光控制的单芯片解决方案。如今，8K 120Hz超高清画质芯片也即将量产出货。

据悉，海信视像今年将重点研发显示类芯片、SOC类芯片、AIoT芯片。海信自研的屏端驱动芯片(TCON)已经覆盖了从高清到8K超高清全系，2020年TCON芯片出货量超 4000万颗，累计出货已达1亿颗。

(责编：曹淼、李源)