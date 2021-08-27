8月25日，合生创展发布2021年中期业绩报告。报告显示，2021年上半年，公司各项经营指标稳健增长，营业额160.74亿港元，相比去年同期增长约49.71%，股权持有人应占溢利为56.32亿港元，较去年同期增长约10.39%；截至2021年6月30日，剔除预收款后的资产负债率约为63%，净负债率66%，现金短债比为1.45。

合生创展负责人表示，下半年将继续坚持审慎稳健财务政策，强化财务风险控制能力，保障集团运营的稳定和持续发展。

投资市场方面，2021年以来，公司股价整体呈稳步上升趋势；公布2021年中期业绩报告和股份购回计划的当日，合生创展报收29.25港元，涨幅达到8.33%。

数据显示，2021年上半年，合生创展销售及预售合约出售的物业总额达人民币212.27亿元，同比增长约63.11%，近三年复合增长率超过50%，物业合约销售平均售价为每平方米人民币35,072元，较2020年同期每平方米人民币15,909元，同比上升约120.5%。

土地储备方面，截至2021年6月30日，合生创展土地储备约3048万平方米，其中地产板块一线城市的优质土储占比75%。

在商业板块方面，合生创展目前已发展出商业不动产和合商科技双平台业务，盈利贡献逐年提高。其中不动产业务拥有22个筹备及在营项目、3个建设期项目，上半年营收达19.25亿港元，同比上升37%；合商科技作为商业及泛商业生态科技综合运营商，拥有合生汇、MOHO、泛文娱、MAHA四大产品线，上半年贡献了4.69亿港元的营收。

合生活板块在2021年上半年总成交额约为143.39亿港元，同比上升近650%；期内营收15.94亿港元，同比上升78%；在管面积1.49亿平方米，同比上升74%；同时，在合生活社区科技平台的月活率、复购率、客户转换率等方面，目前已覆盖30余座城市、200余个项目，为超100万户家庭提供服务，自主开发的合生活APP用户量达150万。

展望下半年，合生创展在报告中表示，公司将继续全面加快向科技赋能企业及产业驱动综合性投资控股平台的升级转型，务求实现以人工智能和大数据管理各个投资和运营板块的工作；同时，公司将依托成熟的五大业务板块，继续积极利用区块链、大数据、人工智能等先进技术为产业赋能，吸引上下游用户入驻产业平台，并以快速的业绩增长来回馈股东。

(责编：曹淼、李源)