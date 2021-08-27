“一带一路”国际云计算大数据联合会召开工作会议
2021年08月27日07:54 | 来源：中国网
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原标题：“一带一路”国际云计算大数据联合会召开工作会议
近日,“一带一路”国际云计算大数据联合会(筹)工作会议在线召开。这是中国电子学会与欧洲云联盟的年度工作会议。欧洲云联盟主席Tobias Hollwarth、欧洲云联盟咨询专家Leopold Obermeier、中国电子学会科普培训与应用推广中心副主任宁慧聪、北京大学教授、深圳人工智能学会秘书长邹月娴、深圳人工智能学会咨询专员周庆、鹏城实验室助理教授张彤出席会议。
会议围绕“一带一路”国际云计算大数据联合会的组织建设和具体合作事宜进行了探讨和交流。宁慧聪博士首先回顾了与各方合作一年来的进展情况,并提出了今年在共同在线举办国际会议、共同推进报告标准、共同开展国内外人才交流活动等方面的工作计划。各方表示希望在今年加强合作,下半年将继续举行线上会议,详细探讨通用数据保护条例等相关议题。
这次在线会议是“一带一路”国际云计算大数据联合会的系列工作会议之一,后期还将继续与各国专家们一道,共谋发展,推动“一带一路”国际组织工作持续稳定发展。
(责编：赵超、陈键)
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