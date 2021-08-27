原标题：科学谋划电网建设 推动能源绿色转型

“要持续关注定西新能源进展情况，做好新能源建设规划引导、宣传推广，持续优化并网流程，提升并网服务质量，推动新能源装机总规模实现跨越式发展，保障定西打造大型清洁能源基地电能质量和整体经济性，有力支撑和服务能源供给清洁化进程……”日前，国网定西供电公司就进一步提升服务，保障域内新能源送出，再次进行了部署并提出要求。

公司紧盯推动新型电力系统建设部署，紧盯甘肃省发改委分布式光伏“3+10+X”框架规划、定西市“千亿定西”新能源基地部署等一系列政策，超前化解新能源并网与电网承载能力之间的冲突，科学谋划电网建设，推动电网能源转型和绿色发展。

创新开展分布式光伏承载力评估。以通渭县为试点，对各县（区）域内10~110千伏各电压等级的变压器（配变）、线路承载力进行全面校核，对电网可接纳分布式光伏电站能力进行评估研究。同时，积极向国网甘肃省电力公司、定西市及各县（区）政府汇报，引导政府部门在现有电网现状基础上向有接纳能力的区域规划建设光伏电站。从而实现有序推进分布式电源开发建设，避免引起电网投资压力增大、工程建设周期紧张等问题。

加快重点电网工程建设，不断提升清洁能源消纳能力。依据市政府关于支持定西电网建设发展的支持性文件，定西公司全力加快推进330千伏渭河源变电站、110千伏会川变电站前期工作的步伐。经多次现场勘查，目前已明确了两座变电站的站址及其出线廊道，同步展开了可研编制。同时，积极开展110千伏平襄变前期工作，取得了国网甘肃省电力公司的可研批复，项目正在稳步推进中。

大力实施农网巩固提升工程，加快推动定西配电网转型升级。2021年上半年，先后下达投资2.89亿元，实施农网巩固提升、低电压及10千伏开关改造等工程，改造10千伏及以下线路914.33公里，配变台区541个、容量78435千伏安，电能表箱23095只、户表3910户。服务新农村建设、特色现代农业发展、乡村旅游以及农民消费升级等用电需求，进一步提升了农村电网设备装备水平和供电能力。

该公司立足定西市能源产业发展规划，滚动修订电网规划，切实提升电网对新能源的承载能力，重点结合通渭县多能互补扶贫示范项目规划方案、定西市分布式光伏发电整体开发试点项目方案、定西市风电光伏发电项目三年整体开发方案的规划及市政新增配套产业项目，滚动修订定西电网规划项目库。至2035年，规划新增750千伏变电站2座、330千伏变电站4座、110千伏变电站11座，满足社会经济发展和新能源高比例并网需求，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。（张杨）

(责编：赵超、陈键)