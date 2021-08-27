李雪婷

原标题：任萍萍：让科技更有情怀

▲ 2017年4月，任萍萍(后排左一）带领AI教育公益团队走进西藏萨迦县，为孩子们送去智慧教育的温暖。

（受访者供图）

“我希望能够通过自己和团队的努力，让科大讯飞不仅可以成就员工理想，成就业务愿景，还能在更大的层面上实现更多的社会价值。”

·人物档案·

任萍萍

科大讯飞股份有限公司党委副书记、集团副总裁；全国工商联女企业家商会常务理事

从2006年加入至今，任萍萍已经在科大讯飞度过了16年的时光。16年里，她见证了讯飞将语音和人工智能技术做到业界领先；见证了讯飞在深圳证券交易所挂牌上市，成为中国唯一由在校大学生创立的上市公司；见证了讯飞在全国布局，用人工智能技术赋能智慧教育、智慧城市、智慧医疗等行业，并创新研发了翻译机、录音笔、办公本、学习机等智能终端，改变人们交流、办公和学习的方式。在其个人职业成长道路上，任萍萍一直坚信：向前一步，走出舒适区，才能遇见更好的自己。

坚持核心技术源头创新

在位于合肥市的科大讯飞园区里，镌刻着代表集团所有员工初心的一句话：“燃烧最亮的火把，要么率先燎原，要么最先熄灭！”

任萍萍告诉中国妇女报全媒体记者，“从成立以来，科大讯飞一直坚持着两个重要的目标和信仰——其一是坚持核心技术源头创新，让人工智能核心技术掌握在中国人自己的手里，持续增强民族知识产权，在卡脖子行业上贡献自己的一份力量；其二是让人工智能核心技术服务千家万户，像水和电一样成为百姓生活中的刚需，让百姓的生活更加便利舒适。”

1999年，科大讯飞从合肥西园新村一间70平方米的民房创业起步，开启用智能语音技术开拓世界的步伐。多次在机器翻译、自然语言理解、图像识别、图像理解、知识图谱、知识发现、机器推理等各项国际评测中取得佳绩。两次荣获国家科技进步奖及国家信息产业重大技术发明奖。

2010年，科大讯飞在业界发布以智能语音和人机交互为核心的人工智能开放平台——讯飞开放平台，为开发者提供一站式人工智能解决方案。截至2021年6月30日，讯飞开放平台已开放434项平台能力，聚集超过219万开发者团队，总应用数超过115万，累计覆盖终端设备数32亿+，链接了超过330万生态伙伴。

科大讯飞在2017年成为首批国家新一代人工智能开放创新平台。牵头成立国家首个认知智能国家重点实验室、首个语音及语言信息处理国家工程实验室，并被授予国家863计划成果产业化基地、国家高技术产业化示范工程等荣誉。2020年，基于在认知智能领域的前瞻攻关，以及将技术规模化落地应用取得的显著应用成效，科大讯飞认知智能国家重点实验室团队获得“中国青年五四奖章”。

创造更大社会价值

在集团市场部工作多年以后，恰逢公司号召大家走出舒适区，到最需要自己的业务一线去奋斗。任萍萍第一时间走出市场部，选择来到教育事业群，她说自己被教育业务“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”的初心所吸引，这句话让她在后续和教育相关的从业过程中感受到了快乐和深深的责任感。

2017年，作为共青团中央——科大讯飞AI教育公益的发起人，任萍萍和伙伴们正式发起了“AI教育公益计划”，致力于为偏远地区的孩子种下“希望、科技和快乐的种子”。自计划启动以来，团队足迹遍布河南周口、安徽金寨、山西石楼、新疆库车、四川汶川、湖北五峰、内蒙古索伦、贵州丹寨、河北邢台等地，为全国上百所学校带去了人工智能教育产品和教育培训等活动。

“我希望能够通过自己和团队的努力，让科大讯飞不仅可以成就员工理想，成就业务愿景，还能在更大的层面上实现更多的社会价值。”任萍萍也见证了科大讯飞坚持通过科技创新，履行企业社会责任的历程。

在新冠肺炎疫情期间，科大讯飞积极响应国家疫情防控号召，将自主可控的核心技术下沉到包括医疗、教育、司法、政府服务、客服等众多领域的疫情防控场景中，为防疫提供了及时有效的支撑。

任萍萍说，”这次疫情也让我们认识到，人工智能的发展必须要以解决社会刚需为出发点，在此基础上，各项业务在后疫情新阶段又迎来了许多新的突破。”

在医疗领域，科大讯飞“智医助理”很好地补给了医疗资源，提升了基层诊疗水平。在当前“智医助理”电话机器覆盖的省市，通过机器人进行重点人群筛查、防控和宣教，有效提高了医务人员通知和随访工作的效率，还降低了医务人员逐户上门沟通的风险。

在教育领域，科大讯飞以“智慧空中课堂”为先锋，积极响应教育部“停课不停教、不停学”的号召，制定在线学习全方案，全力保障湖北省和其他地区中小学生在疫情期间“停课不停学”，已先后在21个省6500余所中小学提供人工智能教育产品和服务。

在社会保障领域，科大讯飞在2021世界人工智能大会上正式推出“银发智能服务平台”，该平台可根据家庭中水、电、燃气使用情况和智能感知设备了解老人身体状况，还能基于智能语音技术，着力构筑以语音为入口的生活服务渠道，方便老年人的日常生活需求，让老人通过语音交互说出诉求，获得买菜订餐、家政等衣食住行服务，切实实现数字时代“一个不能少”。

和三个“朋友”交好关系

任萍萍说，她在职场多年的历程中一直相信一句话：“人生道路千万条，实干第一条，没有躺平等来的辉煌，只有奋斗拼来的精彩。”

在不断前进的职业道路上，她一直坚持和三个“朋友”交好关系。

第一是和奋斗交朋友。在科大讯飞工作的16年里，任萍萍和一群致力于“用人工智能建设美好世界”的科学家朝夕相处，从语音合成到语音识别，从机器翻译到自然语言理解，她感知到科学家们的奋斗实践验证了一句话：前进的里程碑春秋变幻，炽热的奋斗历久恒新。

第二是和学习交朋友。任萍萍坚信，“终生学习是个人成长的最大助力。”作为两个孩子的妈妈，她的时间经常是分散的，当她下定决心去北大就读EMBA和DBA时，一直有朋友劝她：“两个孩子这么小（一个7岁，一个2岁），你工作又这么忙，怎么顾得上？”不过今天再回过头看，正是那些周末、节假日的忙碌学习，让她系统地梳理和沉淀了工作方法，也让她认识了更多优秀的老师同学，可以约着一起走戈壁，一起总结“做有效的陪伴家长”的育儿心经，扩充了眼界，提升了认知。

第三是和善良交朋友。任萍萍记得，2017年4月，她和小伙伴们代表科大讯飞AI公益计划走进海拔4000多米的西藏萨迦县。虽然强烈的高原反应令她们头晕脑涨，但仍坚持一人手拿一个氧气瓶，用3天走访了萨迦中学、扯休乡中心小学等6所学校。藏族孩子们明亮清澈的眼睛和笑脸让任萍萍深深难忘，特别是那些孩子们体验科技产品的热情和渴望，仿佛让一切旅途的辛苦黯然失色。“让科技有情怀，让公益暖人心”，这也是任萍萍坚守的使命与初心。

今年，在中国共产党成立100周年之际，科大讯飞联合“学习强国”平台发起了“长征路、强国梦”党史大篷车全国巡展活动。用重走长征路的方式，途经9个省（自治区）共计8750公里，融合高科技手段，沿途采访退役老军人、党史研究专家、科技工作者、乡村振兴带头人、干部群众等，收集长征沿线发生的变化，讲述好党和人民的鱼水情深、科技创新的演变历程等。有机会参与其中的活动后，任萍萍感到特别自豪。她表示，在今后工作中，她和团队将以党的奋斗精神为持续引领，砥砺前行，“强国有我，请党放心；AI奋起，不负重托。”

(责编：李源、曹淼)