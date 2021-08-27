原标题：毕艳清：用心用情用功 扎根照护行业

“建行杯”第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛决赛家务料理项目优秀奖获得者毕艳清

得体的职业装，笑容温暖，动作轻柔，月嫂毕艳清正在精心照护一名刚出生的宝宝。娴熟、专业的母婴照护，让宝妈十分满意。

2014年，一次偶然的机会，毕艳清得知鞍山市妇联再就业中心有月嫂培训，她果断加入培训，成为一名合格的月嫂。

怀揣职业梦想 不断提升专业素养

职业生涯开始之初，毕艳清就有一个坚定的志向：成为一名集保姆、护士、厨师、月子护理师、心理师、育婴师、早教师于一身的多技能月嫂。正是怀揣着这样的目标，她坚持不懈地学习实践。七年来，在护理工作之余，她先后学习了催乳按摩、孕产妇及婴幼儿心理疏导、小儿推拿按摩等多门课程。她善于思考、勤于实践，把平时不多的休息时间都用来提升职业技能。2016年和2018年，她连续两届代表鞍山市参加辽宁省新风采杯家政服务职业大赛，获得单项第四名的好成绩。2020年，她参加辽宁省巾帼家政服务职业风采大赛荣获一等奖，同期代表辽宁省参加了全国第二届巾帼家政服务职业风采大赛。

细心照料母婴 助力家庭幸福和谐

上客户家服务后，毕艳清就没睡过一个安稳觉。她提醒自己责任重大，用户把宝宝交给她就是对她的信任。换尿布、清洗、喂奶、拍嗝、脐部消毒、洗澡、抚触、观察黄疸以及吐奶、呛奶的急救，每项工作她都一丝不苟地对待。当她做出色香味俱全、营养可口的月子餐时，宝妈的笑容是对她最好的奖励。

有的宝妈刚生完宝宝后情绪不稳定，无法面对自己体重的增加、体形的变化以及一些并发症的发生，出现焦虑、恐惧等不同的心理变化。这时毕艳清学习的孕产妇心理疏导就派上了用场。她注重观察宝妈的一言一行、一举一动，通过专业知识帮助产妇化解内心的不良情绪，同时指导家人如何更好地关注宝妈需求。

情牵身边姐妹 贡献家政巾帼力量

毕艳清是一位老党员，她关注家政业的发展和国家相关政策的出台，把自己多年工作积累的经验毫无保留的传授给需要帮助的姐妹们，让她们取得物质回馈的同时，也帮她们重新找到人生定位。

从农民到月嫂，从迫于生计的选择到从业后的热爱，毕艳清找到了人生航向。看到一个个家庭因为自己的付出而更加温馨和谐，看到姐妹因为找到新的职业生活更加富裕，她由衷欣慰。如今她已是家喻户晓的明星月嫂，但她始终怀着感恩之心。她说是妇联“娘家人”带她走上就业路，她会把这份厚爱回馈给更多的家庭。

（供稿：全国妇联妇女发展部、辽宁省妇联发展部）

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