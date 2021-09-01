本报北京8月31日电 （记者江琳）首届“粤港澳大湾区购物节”将于9月2日至22日举行，届时，消费者可选购来自29.8万个知名品牌的1300多万件商品，还可在相关电商平台“粤港澳大湾区购物节”专区享受多项优惠，足不出户尽享湾区购物喜悦。

粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，汇聚了众多优秀中国企业、民族品牌。为展现大湾区亲情相通、融合发展、开拓创新的精神风貌，在中秋和国庆双节即将来临之际，组委会精心筹备，隆重推出首届“粤港澳大湾区购物节”。其间，大湾区内包括美食、美妆、数码、家电、个护、家居、服装等100余个产业带将惊喜亮相，品类丰富、数量众多的港澳地区产品是其中一大亮点。

据主办方介绍，9月2日15时，首届“粤港澳大湾区购物节”将举行线上开幕式。知名主持人、演员、主播、企业家将带领消费者沉浸式感受湾区发展、湾区文化、湾区生活、湾区制造，并持续推介特色好物，奉上精彩纷呈的大湾区购物指南。届时，人民日报、新华社、中央广播电视总台与聚划算官方直播等全网全媒体平台，将全景直击开幕式盛况。

此次购物节由商务部、广东省人民政府、香港中联办、澳门中联办指导，紫荆文化集团、广东省商务厅、香港中联办宣文部、澳门中联办宣文部、电影频道节目中心、中央广播电视总台总经理室主办，由阿里巴巴集团、凤凰卫视、1905电影网、南方都市报承办。购物节期间，多家媒体还将推出丰富多彩的系列直播活动，为粤港澳优质品牌提供展示平台，带领观众身临其境体验大湾区风采。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 05 版）

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