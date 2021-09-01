王 政

深耕切削刀具行业近50年，填补国内高端数控机床用齿轮刀具空白；自主研发调心滚子轴承，产销量连续多年居同行业首位；实现视觉自主移动机器人大规模部署，授权专利68项……打开工信部三批4762家专精特新“小巨人”企业名单，一组组沉甸甸的业绩数据、一项项填补国内空白的创新成果、一个个攻坚克难的创业故事，让人倍感振奋。

专精特新“小巨人”企业聚焦实业，做精主业，为推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，构建新发展格局提供了有力支撑。从工信部公布的专精特新“小巨人”企业看，近九成集中在制造业领域，超八成企业主导产品在本省份细分领域市场占有率排名首位，超七成深耕行业10年以上，22%的企业主导产品国内市场占有率超过50%，已成为保持制造业比重基本稳定以及提升制造业整体素质的重要发力点，对推动制造业高质量发展具有重要作用。

作为产业技术基础和共性技术研发的重要载体，专精特新“小巨人”企业深耕细分领域，持续性创新投入力度大，前沿领域自主创新成果多，与产业链上下游协作配套能力强，是打好关键核心技术攻坚战、提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，更是推动形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链供应链的重要力量。专精特新“小巨人”企业平均研发经费占营业收入比重超过7%，平均研发人员占企业全部职工的比重约为25%，平均拥有有效专利逾50项，在补短板、锻长板、强优势、蓄后势方面作用明显，潜力巨大。

为支持专精特新中小企业群体发展，按照党中央、国务院决策部署，工信部建立了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业领航企业的优质企业梯度培育体系。目前已培育三批4762家“小巨人”企业，五批596家单项冠军企业，带动各地培育省级专精特新中小企业4万多家。接下来，围绕政策、服务、环境三大领域，聚焦中小企业面临的融资难、融资贵和权益保护不到位两大痛点，有关部门将加强对小微企业融资担保降费奖补支持力度，大力加强中小企业权益保护，健全完善政府公共服务、市场化服务、社会化公益服务相结合的服务体系，不断提升中小企业创新能力和专业化水平。

占我国企业总数99%的中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是实现产业链供应链自主可控的关键主体。期待通过梯度化培育优质企业、围绕短板弱项提升创新能力、加强精准化服务支撑等措施，引导更多中小企业摒弃粗放式发展，聚焦专精特新，尽快成为掌握独门绝技的“单打冠军”或“配套专家”。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 10 版）

(责编：袁勃、牛镛)