本报记者 丁怡婷

为了保持身体健康，不少人会选择定期体检。您听说过给城市“体检”吗？

当前，我国常住人口城镇化率已经超过63%，一些城市在发展中面临着人口过密、交通拥堵、公共服务设施配套不足等短板，需要及时补足、更新优化。“过去，城市以大规模增量建设为主，解决‘有没有’的问题；现在，城市建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，需要了解群众诉求、听取各方意见，解决‘好不好’的问题。”中国城市规划协会会长唐凯表示，城市体检正是推进城市高质量发展、提升居民生活品质的重要抓手。

2018年，住房和城乡建设部会同北京市率先开展城市体检，到今年样本城市数量已扩大至59个，城市体检评估机制基本建立。城市体检，都“检”哪些指标？如何通过体检发现“病灶”、开出“药方”？记者日前赴重庆、成都等地进行了采访。

检什么——

生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷等8方面65项指标

“自学了一个多月，我每天下午都约朋友来玩。”12岁的成都少年唐鑫鉴脚踏滑板，在坡道上惬意玩耍。他的“滑板馆”既不在公园广场、也不在健身场馆，而在和家仅一条马路之隔的成都成华区府青路三段立交桥下。

不仅是滑板区，这个全长约1公里、平均宽度18米的空间，还设置了篮球场、羽毛球场、游乐区等场地，并且运用花卉绿植、灯光照明进行装饰。如今，这里已成周边居民常去运动休闲的打卡点。

桥上车水马龙、桥下别有洞天，“灰色高架桥”是如何变成“绿色运动场”的？

“我们在城市体检中发现，公园绿地服务半径覆盖率、适宜群众就近健身需求的设施配置等存在较大短板。针对这些问题，我们综合体检数据进行交叉比对，探索利用城市剩余空间打造‘金角银边’。”成都市公园城市建设管理局园林绿化处工作人员邓静介绍，为充分保障安全，运动空间外侧还增设了安全栏杆，两侧道路新增了红绿灯、限行标志等。

邓静所说的两项短板，分别属于城市体检中的生态宜居和健康舒适指标。目前，城市体检建立了生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8方面65项指标。比如交通便捷方面，就包括建成区高峰期平均机动车速度、城市常住人口平均单程通勤时间、专用自行车道密度等7项指标。

“城市体检试点工作是一个不断完善的过程。3年多来，指标体系发生了不少变化，既调整了工业遗产利用率等数据获取较为困难的部分指标，也适应形势增加了部分指标。”住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长杨宏毅介绍，比如今年为突出底线管控要求，增加了新建建筑高度超过80米的住宅数量、城市可渗透地面面积比例等指标；为推进碳达峰、碳中和工作，增加了单位GDP二氧化碳排放量、社区低碳能源设施覆盖率、绿色交通出行分担率等指标。

从2020年36个样本城市的体检结果看，不少城市的城市功能不断完善，人居环境得到改善。以公共交通出行比例为例，与国际上一些大城市的55%相比，上海、广州等城市高出5个百分点以上。体检结果也反映出，部分社区的基础设施和公共服务设施配套不足。比如，36个样本城市社区养老服务设施覆盖率未达标，其中有9个城市低于30%；28个城市的社区卫生服务中心门诊分担率不足30%；停车问题较突出，32个城市的老旧小区停车位与小汽车拥有量之比不足80%。

谁诊断——

城市自体检、第三方体检和社会满意度调查相结合

“坐标南岸区锦绣前程小区——门口这条路是附近小学生上学的必经路，车流量大，存在安全隐患，希望能修一条人行通道”；

“坐标渝中区康德糖果盒小区——周边有卫生服务站，但缺养老服务站，建议社区成立服务站，解决独居老人就餐问题”……

这是今年重庆市城市体检中1.3万条居民提案里的几条。社会满意度调查是城市体检的方法之一。在住建部委托第三方设立的城市体检信息自采集平台上，居民扫一下二维码，便可定位所在小区、分门别类提出相关建议。

不仅如此，平台还设计了调查问卷，包含“您对所在城市房价的可接受程度”“您周边地区在大雨天气后内涝积水严重吗”“您认为您上下班路上花费时间长吗”等问题。为了拓宽满意度调查范围，样本城市各显神通。

“我们在机场、地铁站、核心商圈等地布点宣传，并且深入社区指导问卷填报，目前已完成问卷6万余份，在样本城市中排在首位。满意度调查完成后，我们将市民反映强烈的民生问题及时反馈给相关部门，推动限时销号解决。”重庆市住建委副主任杨治洪介绍。

如果说社会满意度调查是偏主观的定性体检，类似中医“望闻问切”，那么借助遥感、大数据等技术手段的第三方体检，则更偏定量，好比西医的影像和化验检查。

“第三方城市体检数据重点结合城市遥感数据和人工智能分析，辅以社会调查自采集数据等。比如新建住宅建筑高度超过80米的数量指标，我们会通过高分辨率卫星影像图片来测算；社区便民商业服务设施覆盖率，可以借助在线地图APP计算便民超市、快递点等服务设施对建成区的覆盖度。”清华大学中国城市研究院秘书长林澎举例。

给城市体检，最难的是数据。林澎举例说，一些指标的数据不好获取、代表性不明显；开展社会调查之初，一些地方主要在政府部门工作人员、事业单位人员中开展，影响了数据的全面性、客观性。

无论是社会满意度调查还是第三方体检，为的是在城市自体检工作的基础上，对相关指标进行交叉分析，确保客观准确。自体检，就是各样本城市自己体检、自己查找问题，并且在城市体检指标体系基础上，根据自身特点增加特色指标。比如重庆，就增加了人均“山城步道”长度、菜市场/生鲜超市15分钟步行覆盖度等，拓展了体检的分析维度。

自己查找问题，城市能有积极性吗？“刚开始有些不理解，觉得体检实际意义不大。后来发现，这其实能促进此前碎片化数据和资源的有效整合，为政府建设项目等提供综合依据，避免‘头痛医头、脚痛医脚’的片面决策。”成都市体检办工作人员田乐说，几年下来，城市体检为工作推进提供了很大帮助，大家的积极性也越来越高。

咋“治疗”——

“照方抓药”、建立机制，有针对性地实施城市更新行动

“最堵的时候，我们的拥堵指数超过春熙路，人和车根本走不动。”对比现在周边清清爽爽的路面，四川大学华西医院副院长黄进直言变化很大。

2019年，针对城市体检中反映的“路网密度不足、道路拥堵”问题，成都市有关部门给华西医院做了一场交通“大手术”——在医院一公里外的四川大学华西校区建设有1400个车位的地下停车场，同时修建地下通道，就诊病人乘坐免费摆渡车就能到达医院附近；撤出占道停车泊位、设置公交站专用道、改造交通动线。一系列举措，让华西片区的交通状况明显改善。

多年的“老大难”问题，城市体检怎么就给“治”好了？“我们之前也尝试过，但因为治堵涉及住建、交管、医院、轨道公司等单位，较难协调。”在成都市住建局局长张樵看来，成都成立领导小组、工作专班，将城市体检工作纳入目标考核内容，明确时间表并加强督查督办力度，使问题得以彻底解决。

“十四五”规划纲要提出“实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升”。“目前各地对城市更新工作热情很高，但也遇到一些难题，比如更新什么、怎么更新，通过城市体检，可以有效解决这些问题。”杨宏毅说，各地应根据查找出的“城市病”照方抓药，把城市体检结果作为编制“十四五”城市建设相关规划、城市建设年度计划和建设项目清单的重要依据。

确保体检结果落地见效，试点城市在积极探索：成都提出实施“幸福美好生活十大工程”，并将体检问题整治任务纳入城市机会清单；重庆形成了“城市治理项目方案”，向相关市级部门提出了48项工作建议；长沙实行“无体检不项目、无体检不更新”，按照全面改造、综合整治、功能改善、历史文化保护四大类推进重点片区城市更新……

“要通过城市体检充分听取人民群众的诉求、愿望和期待，及时将涉及城市风险防控、人民群众最关切的急事难事列为优先项目。”杨宏毅表示，下一步，住建部将组织第三方机构综合评价我国城市发展状况和水平，适时发布年度城市体检报告。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)