韩 鑫

中小企业要想发展壮大，须保持对发展环境的敏锐度，认清所处的内外部环境、产业发展趋势、产业链环节、竞争动态等，眼观六路、耳听八方，找准前行之路

前不久，一家中小企业园区负责人告诉笔者这样一件事：园区组织了一场关于产业政策的培训，多数企业只派了基层员工参加，但有一家企业却把主管生产、质量和行政的同志全部喊来学习。不只是这次培训，这两年，园区经常组织有针对性的政策宣讲，有的企业忙于生产、不太重视，可这家企业却安排专人负责，一有宣讲活动便主动对接。

正是这家企业，过去3年年产值从几百万元增长到上亿元，厂房从只租一层到承包四层，事业蒸蒸日上。园区负责人由此感慨：“看来中小企业要想发展壮大，光埋头苦干还不够，‘抬头看路’也很重要！”

“抬头看路”为何重要？过去，一些中小企业习惯于把自己比作“跟跑者”，只要跟紧产业链龙头企业、保住长期订单，往往就能“丰衣足食、高枕无忧”。而现在，新一轮科技革命和产业变革加速推进，国际市场不稳定性不确定性增加，危与机同生并存。有的中小企业，今天还是龙头企业的主力供应商，不愁订单，明天就可能因为技术更新慢、成本不够低乃至龙头企业战略转型而失去市场。在这种情况下，中小企业要想发展壮大，须保持对发展环境的敏锐度，认清所处的内外部环境、产业发展趋势、产业链环节、竞争动态等，眼观六路、耳听八方，找准前行之路。

“抬头看路”，要多研究产业政策，做到顺势而为。去年以来，为支持中小企业纾困发展，中央和地方接连出台了许多高含金量的政策。无论是社保减免、财税支持，还是开展清欠工作，都能有效缓解中小企业资金压力。企业只有详细了解相关政策、积极对接有关部门，才能真正享受这些政策红利，进而降低成本、提升效益、增强自身发展动力。除熟悉短期政策外，企业还须深入了解国家战略、产业方向。国家鼓励的、支持的，可以多花精力、多下功夫，限制的、收缩的，则要稳步退出、及时止损，这样才可能走得长远。

“抬头看路”，还要多研判行业走势，学习先进经验。回望许多大企业的成长之路，前瞻性、预见性始终是成功秘诀之一。海尔能够长年立于产业潮头，很大程度是依靠在工业互联网领域的提早布局；吉利汽车能跻身民族汽车工业前列，与抓住我国加入世贸组织的有利契机紧密相关。中小企业不妨像大企业那样，多向外看，以求更准确地把握市场动向，更快速地掌握先进技术和管理制度，从而有效应对各种风险，努力实现更好发展。

保持埋头苦干的劲头、抬头看路的清醒，相信许多中小企业能够走得更稳更实，为中国经济发展贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)