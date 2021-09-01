唐一鑫 赵鹏昊

“收旧手机、旧冰箱、旧电脑……快来卖哟。”在不少城市，收废品的商贩常常穿梭在大街小巷。“从居民家里收回来之后，这些电器电子产品的后期流向就不太可控了。有的可能流入欠缺资质的企业、被私人拆解掉，从而造成环境污染。”TCL奥博（天津）环保发展有限公司总经理王春林说。

中国社会科学院技术经济研究室主任吴滨认为，废弃电器电子产品若不能妥善处理，会对土壤、水环境造成巨大危害，“另一方面，这类产品又含有贵金属等许多资源，值得加强回收利用”。据中国家用电器研究院估算，2020年我国电器电子产品理论报废量约为7.16亿台。

如何才能壮大处理产业、提高回收利用率？

要进一步提升技术水平。吴滨认为，废弃电器电子产品拆解和有用资源提取过程较为复杂，对技术水平和环保要求均较高，“随着循环经济发展，废弃物利用从简单的‘吃干榨净’逐步向高值化利用发展，对行业发展提出了更高要求”。在他看来，循环经济涉及生产、生活方式全方位的调整。生产企业要积极推动绿色设计、绿色制造，在产品设计和生产过程中充分考虑产品的回收利用。同时健全生产者责任延伸制度，充分发挥生产者在回收利用中的作用，引导并规范生产企业与回收企业、电商平台共享信息；依托数字经济建立便捷高效的回收体系，支持规范拆解企业工艺设备提质改造，推进智能化与精细化拆解。

要进一步推广再生资源。吴滨表示，当前，一些消费者对再生资源生产的产品存在疑虑，“这其中有消费观念的原因，但更重要的，是要完善标准体系、提高透明度，推动再生资源生产规范化”。

要进一步规范行业发展秩序。采访中，一些企业呼吁，有关部门应规范私人拆解作坊，让更多货源得到正规拆解处理。此外，在再制造和再利用环节，相关政策与标准也有待进一步明晰和完善。

日前，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，“废弃电器电子产品回收利用提质行动”被列入循环经济领域的六大重点行动。“感谢国家对行业的关注和支持。后期我们会进一步提升回收处理能力，提升深加工、再利用、再制造的水平。”王春林表示。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)