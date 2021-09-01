杜海涛

功能完备、服务完善、层次多样的社区商业体系，不仅能够方便百姓日常生活，也能完善城市商业结构，补齐发展短板，提升城市品质，促进形成强大国内市场

一个城市的发展不仅需要大型商业综合体、购物中心等基础商业设施，也离不开贴心的社区商业。“十四五”规划纲要提出“依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈”。日前，商务部等12部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，推动开展城市一刻钟便民生活圈建设试点，提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平。

便利店、水果店、小吃店、美发店……社区商业是以社区为基本单元，以满足社区居民生活为目的、多方位多元化的商业形式。这些开在社区的商业设施，不仅能够解决居民日常购物、餐饮、家政服务等基本生活需求，也承载着个人的生活体验与成长记忆，是社区生活不可或缺的组成部分。

这些年，我国高度重视社区商业发展，相关部门多次出台政策措施，要求紧紧围绕居民需求，丰富社区商业供给形式，方便居民生活。但社区商业发展不平衡、不充分的问题依然存在，还须进一步完善政策措施，创新监管理念，加快发展新业态、新模式，下大气力建设便民惠民智慧服务圈，进一步推动社区商业优化供给、转型升级。

建设便民惠民智慧服务圈，“便民”是前提。社区商业是一种以提供日常生活用品和服务为主的商业形式，服务半径通常在两三公里以内。无论是商品售卖、餐饮服务，还是中介咨询、家政服务，社区商业都应建立在满足居民日常生活消费的基础之上，让人们充分享受到方便与轻松。

建设便民惠民智慧服务圈，“惠民”是根本。社区商业企业大多规模不大，公益性较强，推动社区商业发展离不开政策支持。特别是要尽快落实支持养老、托幼、家政等社区服务业发展的优惠政策，帮助社区商业企业拓展服务领域，提升服务水平，努力做到“小而精、小而美、小而专”，为社区居民带来更多实惠。

建设便民惠民智慧服务圈，“智慧”是方向。如今，快速发展的互联网技术改变了传统商业面貌，也改变了人们的日常生活。发展社区商业，互联网技术同样大有可为。应鼓励支持有条件的地方建设集社区商贸、文化、休闲、健康等多场景于一体的社区综合体。推进“智慧社区”建设，实施“互联网+社区”行动，依托社区微信群、微信公众号、小程序、社区APP等信息媒介，搭建社区综合服务线上平台。

一个功能完备、服务完善、层次多样的社区商业体系，不仅能够方便百姓日常生活，也能完善城市商业结构，补齐发展短板，提升城市品质。我们期待各方共同努力，不断提高社区商业发展水平，让人们的消费更省心、社区更暖心，为促进形成强大国内市场作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年09月01日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)