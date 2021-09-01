本报记者 李 婕

近年来，山东省东明县坚持采用“支部+合作社+专家+科技示范户”的模式大力发展种养殖业，先后建成了焦园乡鲈鱼养殖基地、“云瓜园”瓜菜示范基地等多处特色项目，带动3600多人就业。图为东明县长兴集乡反季西瓜喜获丰收。

朱宪龙摄（人民视觉）

河北省邢台市南和区近年来积极拓宽农村妇女就业渠道，依托手工加工企业，采取灵活方式，让农村妇女在家门口就业，实现顾家、增收两不误。图为8月31日，南和区和阳镇杨李召村农民在一家纺线加工厂内工作。

张 驰摄（新华社发）

到2025年，城镇新增就业5500万人以上，劳动年龄人口平均受教育年限达到11.3年，新增劳动力受过高等教育比例达到55%……近日，国务院印发《“十四五”就业促进规划》（以下简称《规划》），系统谋划了“十四五”工作，也勾勒了未来一个时期的发展蓝图。8月30日，国新办举行国务院政策例行吹风会，有关部门负责人介绍了相关情况。

经济向好支撑有力

5年实现城镇新增就业6564万人，城镇调查失业率均值控制在5.2%——“十三五”期间，就业交出不错的成绩单。如何研判“十四五”时期就业形势？

“促进就业方面还会面临不少困难、挑战以及大量不确定因素，但是总体上我们有信心使就业保持稳定态势，为实现更加充分更高质量就业提供坚实牢固的基础。”国家发展改革委副秘书长高杲说。

从积极因素方面来看，经济长期向好为促进就业提供了重要支撑；服务业和民营经济不断发展壮大，为扩大就业提供了广阔空间；双创、数字经济加快发展，为扩大就业提供了持续有力的新动能。

当前，中国经济运行稳中加固、稳中向好，带动就业逐步企稳。今年前7个月，全国城镇新增就业822万人，完成全年目标近75%；城镇调查失业率均值控制在5.2%，比去年同期下降0.6个百分点。这为完成全年就业目标任务，为“十四五”开局打下良好基础。

从风险挑战看，首先是结构性就业矛盾更加突出，将成为就业领域的主要矛盾。“十四五”时期，预计技术进步和产业转型升级步伐会进一步加快，高质量劳动力短缺的结构性矛盾可能会更加突出。

其次，城镇就业总量压力也仍然存在。未来一个时期，要在城镇就业的高校毕业生等新成长劳动力预计每年将超过千万人。在工业化、城镇化进程中，仍然会有相当数量的农村剩余劳动力需要转移就业，促进重点群体就业任务艰巨。

目标明确重点突出

面对“十四五”时期的新机遇、新挑战，《规划》明确了主要目标：实现城镇新增就业5500万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，就业形势总体平稳，就业质量稳步提升，结构性就业矛盾有效缓解，创业带动就业动能持续释放，风险应对能力显著增强。

人力资源和社会保障部副部长李忠介绍，《规划》主要的着力点，可用三句话概括：扩容和提质双向发力；培训和服务双轮驱动；保重点和防风险双侧协同。

扩容和提质双向发力。扩容就是坚持经济发展就业导向，财政、货币等宏观政策聚力支持就业，千方百计扩大就业容量。提质就是推动劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步，健全覆盖城乡劳动者的社会保障体系，努力消除就业歧视，切实保障妇女在就业创业等方面的合法权益，促进平等就业。

培训和服务双轮驱动。更加重视缓解结构性就业矛盾，关键在职业培训。“十四五”期间，将继续实施职业技能提升行动，力争实现补贴性职业技能培训超过7500万人次。将强化公共就业服务的兜底保障职能，发挥经营性人力资源服务机构效能。

保重点和防风险双侧协同。保重点就是突出抓好高校毕业生、退役军人、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体的就业。防风险就是完善就业失业统计监测调查体系，加强大数据等技术应用，增强风险预警和处置能力，切实防范化解规模性失业风险，兜牢民生底线。

此外，《规划》还创新提出了灵活就业人员和新就业形态劳动者的支持保障、劳务品牌促就业等行动计划，适应新的就业形势变化。

促进制造业高质量就业

近年来，制造业用工难、招工难问题突出，“十四五”时期将采取哪些举措支持制造业用工，促进高质量发展？

高杲分析，从长期来看，制造业就业问题一方面是由于人口结构正在深度调整，劳动年龄人口数量出现下降，劳动力供给减少。另一方面，产业结构转型升级，熟练工、技术工持续性短缺，特别是技术技能人才需求旺盛，出现了结构性缺口。

《规划》对促进制造业就业作了专门部署。要促进制造业高质量就业，明确实施制造业“降本减负”行动，在提高制造业就业吸纳能力的同时，提升从业人员的收入水平，增强制造业对年轻人就业的吸引力，缓解制造业招工难的问题。

针对制造业结构性就业问题，《规划》强调要促进制造业产业链、创业链与培训链的有效衔接，在产业升级、创新发展中，人才培养要跟上。此外，进一步加强制造业企业的用工服务，包括健全重点企业用工的常态化服务机制，针对一些带动就业能力强、用工规模大的重点企业，建立公共就业服务联系制度等。“要在促进制造业稳定发展和转型升级的同时，为广大劳动者提供更多高质量的就业岗位。”高杲说。

(责编：袁勃、牛镛)