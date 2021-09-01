央行开展五十亿元票据互换操作
增强金融服务实体经济能力
2021年09月01日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月31日电 （记者徐佩玉）为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2021年8月31日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。
本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有城商行发行的永续债，体现了对中小银行发行永续债补充资本的支持。
央行表示，将综合考虑市场状况和合理需求，采用市场化方式稳慎开展CBS操作。
(责编：袁勃、牛镛)
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