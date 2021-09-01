本报记者 汪文正

山东青岛前湾保税港区税务局推出“电子税务局+云办税”的网上办税模式，减少纳税人上门办税次数。

图为近日在山东自贸试验区青岛片区政务服务大厅，工作人员给纳税人讲解如何通过“云办税”进行网上核验材料。

张进刚摄（人民视觉）

小微企业、个体工商户要降低经营成本、缓解融资难题，有哪些税费支持政策？创新创业各个主要环节和关键领域有哪些税费优惠？企业如何适用并享受研发费用加计扣除政策……各类税费优惠政策分散于不同税种单行文件，有了税务总局发布的4本电子书，纳税人缴费人能够实现一次性阅读查询，享受税费优惠政策将更方便。

近日，国家税务总局陆续发布《“大众创业 万众创新”税费优惠政策指引汇编》《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引汇编》《软件企业和集成电路企业税费优惠政策指引汇编》《研发费用税前加计扣除新政指引》4项税费优惠政策指引并制成电子书，将分散于不同税种单行文件中的税费优惠政策进行分类汇集、全面解读，便于不同类型纳税人缴费人及时全面知政策、会操作、能享受，推动税费优惠政策直达快享。

在“大众创业 万众创新”税费优惠政策方面，为便于纳税人缴费人及时了解掌握政策，税务总局于2017年首次编制《“大众创业 万众创新”税费优惠政策指引》并不断更新。为推动“双创”向更大范围、更高层次和更深程度推进，近年来，财税部门按照党中央、国务院决策部署，先后出台一系列税费优惠政策，截至目前针对创新创业的税费优惠政策已达102项，涉及范围广、种类多、数量大、跨度大，均收录于相关政策指引中。

在小微企业、个体工商户税费优惠政策方面，近年来，国家持续加大减税降费力度，助力小微企业和个体工商户降低经营成本、缓解融资难题。为便利小微企业和个体工商户及时了解适用税费优惠政策，税务总局编写的《小微企业、个体工商户税费优惠政策指引》梳理汇集了27项针对小微企业和个体工商户的税费优惠政策，包括小型微利企业减免企业所得税、个体工商户应纳税所得不超过100万元部分个人所得税减半征收、增值税小规模纳税人减征地方“六税两费”等。

在软件企业和集成电路企业税费优惠政策方面，税务总局对针对软件企业和集成电路企业的税费优惠政策进行了梳理，按照享受主体、优惠内容、享受条件、政策依据的编写体例，形成了涵盖20项税费优惠政策的《软件企业和集成电路企业税费优惠政策指引汇编》。

此外，为鼓励支持企业加大研发创新投入力度，“十四五”规划纲要提出，实施更大力度的研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等普惠性政策。财政部和税务总局明确，从2021年1月1日起，制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高到100%。为便利纳税人及时了解适用研发费用加计扣除新政，税务总局梳理发布《研发费用税前加计扣除新政指引》，对研发费用加计扣除政策的适用范围、多业经营企业是否属于制造业企业的判定等相关内容进行明确。

这4本电子书在哪里可以看到呢？据介绍，税务总局制作了电子书架，将上述电子书统一存于书架上，纳税人缴费人可登录国家税务总局官网，或通过国家税务总局微信公众号扫描二维码阅读收藏。

(责编：袁勃、牛镛)