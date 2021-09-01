本报记者 徐佩玉

小熊U租工作人员正在利用数字化仓储管理系统核对IT办公设备出入库情况。

小熊U租供图

江苏省泗洪经济开发区一车间内，工人正忙着生产一批印刷电子产品。

耿怀军摄（人民视觉）

笔记本、台式机、投影仪、打印机……这些办公设备是运营一家企业必不可少的硬件，然而高昂的采购成本常令不少中小企业倍感负担。如何减轻运营成本？“以租代采”近年来成为中小企业的新选择。

京东大数据研究院日前联合京东企业购发布的《中小企业数字化采购报告》显示，今年二季度，京东企业购中小企业租赁用户增速环比增长超170%。其中，笔记本电脑等信息化设备是最受欢迎租赁设备品类。

“以租代采”何以兴起？将怎样助力中小企业发展？

灵活租赁，满足企业多样化需求

——品种丰富，价格合适，既可长租满足固定需求，也可短租满足灵活需求

从去年开始，主要经营叉车出口的新牛顿开始租赁办公设备。新牛顿总经理仇一波告诉本报记者，公司的台式电脑、打印机、投影仪都是租来的。他给记者算了一笔账：购买一台台式电脑大约需要6000—7000元，占用的资金如果换算成贷款利息，一年下来至少可以再多买2台电脑。租赁一台台式电脑每月只需400元，如果人员流动，还可以及时退补。“年轻人喜欢运行更快的电脑，因此我们每半年就会更换一次办公设备，这又进一步为公司减少了设备维修成本。综合算下来，一次性购买的成本远远超过了租赁的成本。”仇一波说。

办公设备“以租代采”正受到越来越多企业特别是中小企业和新创企业的欢迎。《中小企业数字化采购报告》显示，笔记本电脑等信息化设备是最受欢迎的租赁设备品类。在主营办公设备租赁的小熊U租官网上，记者看到了笔记本、台式机、一体机、投影仪、打印机等多种办公设备，租金从每月几百元到上万元不等。小熊U租创始人胡祚雄表示，目前小熊U租平台上最受中小企业青睐的是电脑、商用复印机等办公设备，近几年手机的租赁需求也十分旺盛。

租赁的优势还体现在其灵活性。目前，办公设备租赁一般分为短租和长租。长租满足固定需求，短租满足灵活性需求，一台起租、一天起租、随租随还，可以紧贴企业多样化的经营需求。在小熊U租官网上，一台戴尔成铭3991台式机月租318元，租期满12个月后可随时退租，未满12个月退租需缴纳服务费；租期超过12个月、不满36个月，月租从318元变为188元。

“轻资产化运营对于企业非常有利，因为资金流转至关重要。做企业就跟过日子一样，要精打细算，能不花的尽量不花，该花的要精打细算。‘以租代采’这种轻资产的运营模式能帮助企业减少运营成本，增加资金流转。今年以来，得益于轻资产化运营，我们公司的销售额一直在增长。”仇一波说。

释放资源，实现轻资产转型

——互联网科技、软件信息、教育培训、新经济等行业企业“以租代采”需求最旺盛

在国家“双创”政策引导下，中国市场主体近年来年均新增数量超千万家，其中绝大多数为中小微企业。央行发布的数据显示，今年上半年，办理开户的新设市场主体432.2万家，日均2.4万家。以中小企业为主的新增市场主体保持了较快增速。

中小企业由于规模小、现金流压力、采购量小等因素，在采购过程中对价格的把控往往处于劣势。小熊U租累计服务的超3万家企业中，90%以上为中小型企业。其中，互联网科技、软件信息、教育培训、新经济等行业企业由于更接受轻资产化办公理念、存在刚性需求等原因，对“以租代采”接受度最高、需求也最旺盛。

为什么是这几个领域？胡祚雄分析，一方面，因为行业属性特殊，这几类企业数字化程度较高，对电脑等办公设备的配置需求本身就高于其他行业。另一方面，这几类企业的人力成本较高，在疫情冲击、面临较大运行压力的情况下，这类企业需要在严控人力成本的同时，尽量提高人均效能和产值来渡过难关。

京东发布的报告分析，“以租代采”还可以帮助企业将资源放在产品研发或市场拓展等更重要的方面，实现轻资产转型。

具体而言，一是可以减少企业巨额资金的一次性投入，缓解现金流压力，保证核心业务的战略需求。二是可以根据企业实际情况，量身定制完整的租赁运营方案，企业不需要考虑供应商选择、设备品牌、机型、参数选定等问题，可节省大量人力成本。三是在减少企业办公设备空置的同时，以租赁方式灵活满足因人员流动带来的增减需求。四是可根据企业员工级别、工种差异等设定办公设备月支出费用，降低企业资产闲置沉没成本。五是减少了企业对仓库、运维人员的需求，释放了大量的人力物力资源。

随着中小企业规模逐渐扩大，顺应数字经济发展趋势、实现数字化转型成为当前中小企业持续发展的必然选择。2019年，小熊U租新增客户同比增长109.39%，在租设备台数增长106.93%，服务营收增长超400%，管理设备数量增长超150%，回收业务营收增长328.57%。2020年，小熊U租总营收同比超过200%，平均客户订单台数增长超40%。“以租代采”成为中小企业持续发展的重要支撑。

培育市场，进一步完善模式

——中国相关市场渗透率目前为4.9%，“以租代采”发展前景广阔

中小企业是推动中国经济高质量发展的重要力量，也是产业结构调整和数字化转型的主力军。同时，中小企业在发展过程中时常会遇到融资难、融资贵等问题。虽然“以租代采”能够有效减轻企业在办公设备方面的负担，但市场渗透率不高。据北京德信咨询公司调研显示，欧洲IT类上市公司采用设备租赁的规模占比62.15%，美国办公设备采用租赁的方式占比58.74%，中国办公设备租赁的市场渗透率只有4.9%。

未来，“以租代采”模式如何更好地服务中小企业？

加大市场培育力度。胡祚雄表示：“目前已经有不少中小企业愿意接受租赁的方式，但是还有很多传统企业正在观望，未来需要进一步加强市场培育。针对行业发展的实际情况，小熊U租将采取多方面措施助推行业发展，为更多客户提供更丰富的服务。”例如，数字化和智慧办公是今后各领域企业发展的方向，小熊U租将在这方面持续发力，通过系统算法为企业客户输出免费数字化工具。企业客户只需输入需求岗位及价格区间，系统将自动为客户生成满足岗位需求的多套方案，减少用户选择时间，帮助企业客户实现数字化转型。

打通办公资产全生命周期。除了租赁，回收、资产管理等环节也应纳入“以租代采”模式。目前，在京东企业购平台上，不论是台式电脑、打印机等办公设备，还是空调、饮水机等电器，均可租赁使用以及资产回收，有效帮助企业盘活闲置资产，实现办公资产全生命周期的高效管理。

“目前可租赁的办公设备型号还不够丰富，如果能自己选择配置就更好了。”在仇一波看来，从事办公设备租赁的公司还比较少，未来随着行业发展，他们的诉求或许将迎刃而解。

(责编：袁勃、牛镛)