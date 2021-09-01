崔 爽

原标题：5G时代高度连接 开放合作大势所趋

“第五代移动通信是全球合作的成果，但这个成果能不能真正在全球开花结果，让全世界的人民受益于数字化转型，是我们今天面临的挑战。”8月31日，世界5G大会“全球5G科技合作论坛”上，世界工程组织联合会主席、俄罗斯宇航科学院外籍院士龚克开门见山地表示。

科学技术部副部长李萌在致辞中表示，全球范围内正在掀起5G增强技术研发和产业布局的新热潮。在中国，5G作为新基建之首，在网络建设大规模推进的同时，也越来越多地被应用于交通、物流、能源、医疗等领域的数字化转型场景。

“我们正在重点探索5G垂直行业应用的二次开发技术体系，开展5G增强技术标准、设备研发、试验攻关，来提升5G垂直行业应用的适应能力，解决5G频率扩展，覆盖增强的发展继续问题。”李萌表示，5G将点燃数字经济的火焰，让互联网、工业互联网、人工智能更好地发展，这一发展将惠及所有人。5G还将使现有的网络容量增加10倍以上，并且推动全球企业数字化转型，高速、低延迟的网络将成为数字经济的基础。

“5G商用以来的发展势头已经超出了我们全部的预期。”高通公司技术许可业务及全球事务总裁亚历克斯·罗杰士表示，全球70多个国家和地区的170多家运营商已经推出5G服务，还有超过260家运营商正在投资部署5G。网络部署速度与5G终端出货量的强劲增长相呼应，高通预计全球智能手机出货量将接近5亿部，在2022年，这个数字有望达到7.5亿以上，仅仅一年以后，2023年，全球5G连接数预计将超过10亿，比4G实现这一数字要快两年。

亚历克斯·罗杰士介绍，根据分析师的预测，2035年5G将创造超过13万亿美元的全球经济产出，并创造超过2000万个工作岗位，其中包括中国的数百万个工作岗位，全球标准化技术赋能了5G的快速增长，并助力移动技术取得了广泛的成功。

他表示，如果不同区域的标准不一，移动技术无法达到迄今所影响的规模和范围，相互竞争的标准将导致操作的问题，提高运营商消费者的设备成本，并使全球市场拓展变得更为复杂，“5G的发展证明跨区域、面向整个生态系统的公司继续专注于全球标准是无比正确的选择”。

当前，科技合作面临的不确定性增加，面对全球化逆流，沟通和合作是被不约而同强调的高频词。

全国人大常委、清华大学公共管理学院院长江小涓表示，5G时代真正可以做到科学研究的全球化、创新开发的全球化、设计服务的全球化、科研培训体系的全球化，在开源技术和开放科学的基础之上，全球科技合作成为重要的全球创新体系。

“疫情之后的世界更需要科技发展和科技合作。”新加坡亚洲区块链产业研究院院长陈柏珲表示，科技发展一直是推动世界经济融合发展的重要动能之一，每一次重大的科技发展都令全球经济向前一大步，同时，也使全球的科技更加一体化。

联合国经社部数字政府司司长朱巨望表示，到2035年，5G将在全球创造123000亿美元的经济产出，5G技术将支持智慧家庭、建筑、智慧城市、云中工作和娱乐、远程医疗服务、环境监测、虚拟和增强现实、工业自动化等应用。“许多专家指出，5G发展本身就具备了分工化、协同化的特征，深化合作、扩大开放是发展的必由之路……我们希望中国企业积极参与全球5G网络建设和应用推广，与各国包括发展中国家，共同分享5G发展成果。”朱巨望说。

李萌强调，5G时代高度连接，各国高度依存，开放合作是大势，不可阻挡，我们始终坚信科技开放合作是大趋势，这是不以人们的意志为转移的，中国将始终重视在全球视野下开展科技创新，积极推进全球创新网络的建设。

（科技日报北京8月31日电）

(责编：赵超、陈键)