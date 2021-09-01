刘艳

原标题：开门迎客 5G增强技术研发创新步伐加快

以“5G深耕，共融共生”为主题，8月31日下午，2021世界5G大会在北京亦创国际会展中心开幕。来自20个国家的1500余位业界专家、学者和企业家以线上或线下的方式参会，围绕“产业”“经济”“创新”等关键词共商5G未来发展大计。

2021世界5G大会由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部共同主办。

作为全球首个5G领域的国际盛会，世界5G大会见证并助力了5G从加速建设、深化应用到融合发展的进程，已成为推动全球5G产业发展和应用场景创新的重要交流平台。

“一个以5G技术为基础，万物感知、万物互联、万物智联的数字世界正在加速到来。”科学技术部副部长李萌在大会开幕致辞中说，“全球信息通讯领域最具影响力的企业家和关心5G技术产业发展的各界人士，齐聚2021世界5G大会，围绕5G增强演进技术创新和产业趋势，共话新发展、新方向、新机遇，十分有意义。”

据工业和信息化部数据，我国5G商用两年来，已开通建设了99.3万个5G基站，覆盖全国所有的地级市、95%以上的县区及35%的乡镇，5G终端手机连接数超过3.92亿户。

如李萌所言，作为全球范围内备受重视的新一代信息通讯技术，5G以高速率低时延、广连接的技术特性，正驱动社会进入万物互联时代，促进数字经济和实体经济深度融合发展，为全球加速数字化转型和智能化升级拓展了广阔的空间。

李萌说：“当前，以移动互联网、人工智能、大数据、超级计算为代表的新一代信息技术蓬勃发展，加速演进，对各国经济发展、民生改善、环境生态带来重大而深远的影响。”

据了解，我国1万余项5G应用案例已覆盖了钢铁、电力、矿山等22个国民经济的重要行业和相关领域，一大批丰富多彩的应用场景正成为引领我国高质量发展的新引擎。

李萌说：“中国进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展，比以往任何时候都更加需要科技创新的有力支撑。与此同时，巨大的市场规模、多样化的消费需求、新兴的产业形态，也将为科技创新提供更加丰富的应用场景和广阔的空间。”

“十四五”时期是我国5G网络规模化部署的关键期，也是5G应用场景和产业生态的快速发展期。5G技术创新向何处去更有助于赋能百行企业引人关注。

李萌表示，可以预期，未来两年内5G增强技术研发和应用发展的步伐将明显加速。应用场景支撑适应能力将不断拓展，更好地满足垂直行业大规模的数字化的技术需求。

怎样推动5G增强技术走向成熟？

李萌说：“我们愿意继续秉持开放合作、互利共赢的理念，以更加开放的态度、更加务实的举措，依托中国在5G技术应用和产业方面的基础，进一步加强5G技术演进的国际合作，探索5G垂直行业应用的二次开发技术体系，开展5G增强技术标准、设备研发、试验攻关，提升5G垂直行业应用的适应能力，解决5G频率扩展、覆盖增强等发展急需。”

据李萌介绍，中国科技部还将瞄准下一代信息通讯技术的前沿领域，开展大维智能共生基础理论、毫米波器件、天地融合等方向基础科学理论研究和技术研发合作，为全球经济社会发展作出新的更大的贡献。

李萌强调，中国科技部热烈欢迎全世界的企业家、大学和科研机构，加入到5G未来研发中，紧紧抓住全球信息技术发展的新趋势、新机遇，深化合作，携手并肩，创造更多突破性、引领性的技术成果。

(责编：赵超、陈键)